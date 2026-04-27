Platschef - Mark och anläggning
2026-04-27
Vi på Uppsala Fastighetstjänst har under de senaste åren utökat vår verksamhet på ett väldigt lyckosamt vis och det fortsätter att gå bra för oss! Till vår avdelning mark och anläggning söker vi nu en engagerad Platschef som vill driva varierande projekt och växla upp avdelningen. Välkommen att bli en del av oss!
Avdelningen mark och anläggning ansvarar för marktjänster såsom dränering och isolering av husgrunder, sten- och plattsättning samt grov- och finplanering av tomter. Våra kunder finns i Uppsala och Stockholm med omnejd och är både privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar. Projekten varierar i storlek, från mindre uppdrag till större entreprenader, vilket gör att du som platschef får en omväxlande och utvecklande roll.
Som platschef driver, leder och ansvarar du för våra projekt inom mark och anläggning. Du upprättar tidplan, kalkyl, ansvarar för inköp samt leder projekten från start till mål. Vi förväntar oss dessutom att du driver avdelningen på ett affärsmässigt vis med lönsamhet i fokus. Du har personalansvar för ett team med lång erfarenhet och hög kompetens. Rollen innebär resultat- och budgetansvar och du rapporterar direkt till VD.
Till din hjälp har du bra systemstöd och ett nära samarbete med platschefer på övriga avdelningar som har lång erfarenhet från branschen och företaget.
Vem är du?
Vi söker dig med gedigen erfarenhet av mark, anläggning och arbetsledning eller personalansvar. Du är van vid att räkna på jobb och göra egna kalkyler. Du kommunicerar obehindrat på svenska och har B-körkort.
Du liksom alla andra som arbetar på Uppsala Fastighetstjänst är företagets ansikte utåt mot kunden, en av dina viktigaste egenskaper är därför att du är positiv, utåtriktad och engagerad. Du är lösningsorienterad, affärsmässig och har en förmåga att skapa goda relationer. För att lyckas i rollen tror vi dessutom att du är strukturerad och duktig på att följa upp ditt arbete.
Vi erbjuder dig
Trots att vi har vuxit mycket har vi lyckats behålla en familjär känsla i företaget. Att arbeta på Uppsala Fastighetstjänst innebär att vara en i familjen och laget. Lagandan och gemenskapen är mycket viktig för oss då det är något som får alla att trivas, såväl anställda som kunder. Våra anställda har även stora möjligheter att påverka sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter då vi månar om tillfredsställd personal, att gå till jobbet ska inte kännas tungt och tråkigt utan vara roligt och tillfredsställande.
När det gäller området Mark och anläggning är expansion ett uttalat mål och du har företaget med dig i tillväxten.
Uppsala Fastighetstjänst eftersträvar mångfald och värdesätter en jämn könsfördelning.
Annat viktigt att veta
Tjänsten är heltid, tillsvidare med placering i Uppsala.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att ta kontakt med Daniel Eriksson på Daniel.eriksson@uftab.se
Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka gärna in din ansökan redan idag!Kvalifikationer
Erfarenhet av mark, anläggning och arbetsledning
Erfarenhet från att räkna på jobb och göra egna kalkyler
God svenska i tal och skrift
B-körkort
Om arbetsgivaren - Uppsala Fastighetstjänst
Uppsala Fastighetstjänst AB är ett mångsidigt och innovativt familjeföretag som verkar inom fastighetsskötsel, trädvård, mark & entreprenad och bygg. Vi arbetar på uppdrag av såväl bostadsrättsföreningar, kommun som privatpersoner vilket gör oss till ett mångfacetterat företag. Uppsala Fastighetstjänsts motto och affärsidé är att tillhandahålla kompetent utförda tjänster med högsta kvalitet och garanterad kundnöjdhet då återkommande kunder är de bästa. Vi är idag över 90 medarbetare och vårt verksamhetsområde är Uppsala och Stockholm med omnejder. Så ansöker du
