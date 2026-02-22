Platschef - Holy Guacamoly
Kallskänken i Kalmar AB / Chefsjobb / Kalmar Visa alla chefsjobb i Kalmar
2026-02-22
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kallskänken i Kalmar AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
eller i hela Sverige
Den 25 april öppnar vi dörrarna.
Nu söker vi personen som vill stå längst fram när vi vrider om nyckeln.
Holy Guacamoly är ett modernt, energifyllt snabbmatskoncept med fokus på kvalitet, tempo och attityd. Vi serverar tacos, burritos och bowls med personlighet - snabbt, snyggt och med stolthet.
Nu söker vi en platschef som vill ta helhetsansvar och bygga något som märks.
Det här är mer än ett jobb
Det här är en möjlighet att:
Vara med från start och sätta kulturen
Bygga ett team du är stolt över
Driva försäljning och resultat
Skapa en arbetsplats med puls, struktur och glädje
Vara en nyckelperson i ett växande koncept
Ansvar
Daglig drift och kvalitetssäkring
Rekrytering och teamutveckling
Schemaläggning och bemanning
Resultat, kostnadskontroll och lönsamhet
Säkerställa tempo och gästupplevelse
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från kök/snabbmat
Har haft ledaransvar tidigare
Gillar struktur lika mycket som tempo
Förstår att kultur och resultat hänger ihop
Är trygg, tydlig och energifylld
Vi erbjuder
En ledande roll i ett växande koncept
Stöttande ägare och tydlig riktning
Möjlighet att påverka och utvecklas
En arbetsplats med fart, musik och personlighet
Vill du vara med från första dagen den 25 april?
Ansök nu.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7274090-1854989". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kallskänken i Kalmar AB
(org.nr 556791-1614), https://jobb.kallskanken.nu
Esplanaden 33 (visa karta
)
392 34 KALMAR Arbetsplats
Mycket Gutt Kontakt
Martin Bergvall Nilsson martin@kallskanken.nu 0733480111 Jobbnummer
9756212