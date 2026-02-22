Platschef - Holy Guacamoly

Kallskänken i Kalmar AB / Chefsjobb / Kalmar
2026-02-22


Den 25 april öppnar vi dörrarna.
Nu söker vi personen som vill stå längst fram när vi vrider om nyckeln.
Holy Guacamoly är ett modernt, energifyllt snabbmatskoncept med fokus på kvalitet, tempo och attityd. Vi serverar tacos, burritos och bowls med personlighet - snabbt, snyggt och med stolthet.
Nu söker vi en platschef som vill ta helhetsansvar och bygga något som märks.
Det här är mer än ett jobb
Det här är en möjlighet att:

Vara med från start och sätta kulturen

Bygga ett team du är stolt över

Driva försäljning och resultat

Skapa en arbetsplats med puls, struktur och glädje

Vara en nyckelperson i ett växande koncept

Ansvar
Daglig drift och kvalitetssäkring

Rekrytering och teamutveckling

Schemaläggning och bemanning

Resultat, kostnadskontroll och lönsamhet

Säkerställa tempo och gästupplevelse

Vi söker dig som:
Har erfarenhet från kök/snabbmat

Har haft ledaransvar tidigare

Gillar struktur lika mycket som tempo

Förstår att kultur och resultat hänger ihop

Är trygg, tydlig och energifylld

Vi erbjuder
En ledande roll i ett växande koncept

Stöttande ägare och tydlig riktning

Möjlighet att påverka och utvecklas

En arbetsplats med fart, musik och personlighet

Vill du vara med från första dagen den 25 april?
Ansök nu.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7274090-1854989".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Kallskänken i Kalmar AB (org.nr 556791-1614), https://jobb.kallskanken.nu
Esplanaden 33 (visa karta)
392 34  KALMAR

Arbetsplats
Mycket Gutt

Kontakt
Martin Bergvall Nilsson
martin@kallskanken.nu
0733480111

Jobbnummer
9756212

