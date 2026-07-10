Platschef - Fridh & Hell's Bygg AB
Tacting AB / Byggjobb / Karlstad Visa alla byggjobb i Karlstad
2026-07-10
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, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Om tjänsten Fridh & Hell fortsätter växa och söker nu två platschefer, en till Dalsland och en till Värmland.
Som platschef ansvarar du för att självständigt driva egna byggprojekt från planering till genomförande och avslut. Rollen innebär ett helhetsansvar där du leder och samordnar det dagliga arbetet, skapar struktur och säkerställer att projekten genomförs med hög kvalitet och kunden i fokus.
Du blir involverad tidigt i projekten och arbetar med allt från planering och uppföljning till beställningar, fakturering och administration. Oavsett projektens omfattning får du en bred och varierad roll där du ges möjlighet att ta ansvar, utvecklas och bidra till Fridh & Hells fortsatta utveckling.Publiceringsdatum2026-07-10Dina arbetsuppgifter
• Planera, leda och följa upp produktionen.
• Driva byggprojekt från planering till genomförande och avslut.
• Arbeta med produktionsplanering, prognoser och uppföljning.
• Säkerställa kvalitet och struktur genom hela projektet.
• Ha löpande dialog med kunder och bidra till långsiktiga kundrelationer.
• Hantera beställningar, fakturering och administration kopplat till projekten.
Om dig Vi söker dig som trivs med att ta ansvar och arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du är en trygg lagspelare med ett tydligt men ödmjukt ledarskap och har förmågan att skapa struktur, engagera andra och driva arbetet framåt. Du kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt och har lätt för att skapa goda samarbeten med både kollegor och kunder.
Du tar gärna initiativ, drivs av att leverera med hög kvalitet och vill bidra till både projektens och verksamhetens utveckling. Du trivs i en vardag där tempot stundtals är högt och har ett lösningsorienterat arbetssätt.
Vi ser att du har
• Erfarenhet från en platsledande roll inom byggproduktion (2–5 år).
• Erfarenhet av entreprenadprojekt.
• Erfarenhet av digitala verktyg för produktionsstyrning, exempelvis tidplaneprogram, ekonomisystem och Dalux.
• Hantverkarbakgrund med yrkesbevis eller ingenjörsexamen inom bygg.
Meriterande är
• Erfarenhet av partneringprojekt.
Vi erbjuder Vi erbjuder en självständig och varierad roll där du får driva egna byggprojekt och följa dem genom hela byggprocessen. Hos oss får du möjlighet att ta stort ansvar, utvecklas i din roll och arbeta i en organisation med korta beslutsvägar där samarbete, kvalitet och engagemang står i fokus.
Om oss Fridh & Hell är ett byggföretag med verksamhet i Dalsland och Värmland. Vi erbjuder tjänster inom projektering, entreprenad, husbygge, finsnickeri, förvaltning och isolering, vilket gör att vi kan ta ansvar genom hela byggprocessen. Vår verksamhet präglas av dialog, transparens och hög kompetens, där kvalitet, yrkesstolthet och långsiktiga relationer är en naturlig del av vårt arbetssätt. Med moderna digitala verktyg och ett kontinuerligt fokus på utveckling arbetar vi för att skapa hållbara lösningar och värde för både kunder och verksamheten.
Om rekryteringsprocessen I den här rekryteringen samarbetar vi med Tacting. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Moa Strandberg 072 310 29 72, moa.strandberg@tacting.com
eller Bengt Libäck 070 594 72 77, bengt.liback@tacting.com
Under semesterperioden kan våra svarstider vara något längre än vanligt, men vi återkommer så snart vi har möjlighet.
Välkommen in med din ansökan senast 18 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039159-2096173". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9999282