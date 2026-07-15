Platsansvarig Säljare
CDL Wheels AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna Visa alla butikssäljarjobb i Eskilstuna
2026-07-15
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Om rollen:
I denna roll kommer du inte bara att ansvara för försäljningen utan även att ta på dig rollen som platschef. Det innebär att du kommer att leda och motivera ett team på 4-6 arbetare, säkerställa att våra dagliga mål uppfylls samt att våra kunder får den bästa möjliga servicen.
Vi erbjuder:
• En utmanande och utvecklande roll i ett företag med stark tillväxt.
• Möjlighet att tjäna bra pengar genom ett prestationsbaserat lönesystem (med en generös grundlön).
• En dynamisk arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
• Ett starkt team som stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål.
Vi söker dig som:
• Har ett starkt säljdriv och tidigare erfarenhet inom försäljning.
• Är en naturlig ledare med förmågan att inspirera och motivera ditt team.
• Har en hög arbetsmoral och är villig att ge det lilla extra för att nå uppsatta mål.
• Är ansvarstagande och strukturerad, med en förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
• Har ett positivt förhållningssätt och gillar att arbeta i team.
Hos oss på Däckskiftarna blir du en del av ett framgångsrikt och sammansvetsat team. Vi tror på att ha kul på jobbet samtidigt som vi levererar resultat, och vi letar nu efter en lagspelare som kan bidra med sin positiva energi och vilja att lyckas.
Låter detta som en utmaning för dig? Tveka inte att skicka in din ansökan idag!
Lön: 30000,00kr - 100000,00kr per månad
Förväntad arbetstid: 40–70h per vecka
Annan ersättning:
Bonus
Provisionslön
Schema:
Dag
Helgarbete förekommer
Måndag till fredag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare CDL Wheels AB
(org.nr 559232-4148)
749 63 UPPSALA (UPPSALA) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Däckskiftarna (CDL Wheels AB) Jobbnummer
10003626