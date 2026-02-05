Platform Engineer inom Data Insight Platforms
Vill du bygga plattformarna som möjliggör framtidens AI- och datalösningar?
Nu söker vi en Platform Engineer till ett spännande uppdrag hos en större aktör inom försvarssektorn i Göteborg. Du blir en del av ett team som ansvarar för drift, utveckling och vidareutveckling av moderna Data & Insight-plattformar som används av tusentals medarbetare.
Här skapas förutsättningarna för allt från datadrivet beslutsfattande och data science till maskininlärning, generativ AI, AI-agenter och RAG-lösningar. Med andra ord - du är med och bygger den tekniska grunden som möjliggör framtidens intelligenta system.
Det här är en roll för dig som gillar stabil infrastruktur lika mycket som innovation, och som trivs i skärningspunkten mellan plattform, automation, säkerhet och samarbete.
Som konsult på Eccera får du en trygg anställning och samlar på dig värdefull arbetslivserfarenhet på uppdrag hos våra kunder. Din konsultchef stöttar dig i din utveckling där du hela tiden fyller på med nya erfarenheter och kunskaper. En utmärkt möjlighet att göra karriär.
I rollen som Platform Engineer arbetar du brett med drift, underhåll och utveckling av plattformsmiljöer. Du ansvarar för att säkerställa hög tillgänglighet, säkerhet och prestanda i infrastrukturen.
Du kommer bland annat att:
Administrera system och storage samt hantera användare, grupper, policies och databuckets
Konfigurera och underhålla virtuella nätverk
Övervaka server- och nätverksinfrastruktur för optimal drift
Planera och genomföra säkra deployments, uppgraderingar och patchning
Dokumentera processer för uppgraderingar och förändringar
Felsöka och lösa tekniska incidenter snabbt och effektivt
Bygga upp kunskapsbaser genom dokumentation av lösningar
Arbeta nära arkitekter, data engineers och AI-utvecklare i tvärfunktionella teamProfil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och trivs med både systemadministration och modern plattformsutveckling. Du är analytisk, strukturerad och tar stort eget ansvar, samtidigt som du är en lagspelare som gärna samarbetar och delar kunskap.Kvalifikationer
Mycket god erfarenhet av mjukvarucontainers
Mycket goda kunskaper i Kubernetes
Mycket god erfarenhet av Linux/Unix
Mycket goda kunskaper inom systemadministration
Erfarenhet av configuration management
Kunskap inom systemarkitektur
Erfarenhet av ett eller flera scripting-språk
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av Cloud Native-arkitektur
Kunskaper inom Apache Spark
Erfarenhet av molnplattformar såsom Azure, AWS eller DatabricksÖvrig information
Uppdraget omfattas av säkerhetsskydd, vilket innebär att säkerhetsprövning och godkännande krävs. I vissa fall kan även krav på specifikt medborgarskap förekomma.
Vad vi erbjuder
På Eccera får du de verktyg du behöver för att nå dina mål. Vi erbjuder alla våra konsulter kvalificerade utbildningar och certifieringar inom den senaste tekniken. Vi sätter stort värde på att våra medarbetare hela tiden ska fortsätta att utvecklas. Därför erbjuder vi dig möjligheten att lägga upp en individuell utbildningsplan, där vi bekostar såväl studiematerial som själva certifieringarna. Under din utveckling kommer vi matcha din kompetens mot rätt uppdrag i takt med att du avancerar. Så ansöker du
