Platform Engineer
Safemind AB / Supportteknikerjobb / Luleå Visa alla supportteknikerjobb i Luleå
2026-06-25
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Vill du vara med och bidra till en av Generics viktigaste tekniska satsningar?
Generic söker nu en Platform Engineer som vill kombinera operativt plattformsarbete med tekniskt djup och spela en nyckelroll i den fortsatta utvecklingen av Generics plattform. Du bidrar till att stärka och vidareutveckla en Kubernetes-miljö med fokus på automation, skalbarhet och hög tillgänglighet för att möta både befintliga och framtida behov. Du kommer in i ett läge där plattformen redan är i drift och fungerar, men där kraven på skalbarhet, automation och stabilitet ökar snabbt i takt med att tjänsterna växer.
Det här är en roll för dig som vill vara nära produktion och påverka hur en kritisk plattform faktiskt beter sig i verkligheten. Du kan utgå från vårt kontor i Örebro eller Luleå. Plattformsteamet sitter idag främst i Luleå, vilket innebär att resor dit förekommer med jämna mellanrum för gott samarbete och gemensamma aktiviteter.
Om rollen
Som Platform Engineer blir du en central del i hur plattformen drivs och vidareutvecklas i produktion. Du arbetar nära utvecklingsteamen och är ofta involverad när något inte beter sig som det ska – eller när nya tjänster ska ut snabbt och säkert i drift. Rollen kombinerar hands-on arbete i plattformen med långsiktig förbättring av hur vi bygger och levererar mjukvara.
Du kommer bland annat att:
Vidareutveckla och driva vår Kubernetes-plattform i produktion.
Förbättra CI/CD-flöden och göra leveranser mer robusta och förutsägbara.
Utveckla och förfina våra GitOps-processer.
Säkerställa observability (metrics, loggar och tracing) i produktionsmiljö.
Arbeta med incidenter, felsökning och rotorsaksanalyser.
Förbättra nätverk, trafikflöden och prestanda i distribuerade system.
Minska manuellt arbete genom automation där det faktiskt gör skillnad.
Samarbeta tätt med utvecklingsteamen kring produktionssättning.
Om dig
Vi söker dig som har byggt och drivit plattformar i produktionsmiljö och är van att arbeta nära system där drift och utveckling möts. Du är trygg i felsökning, strukturerad i ditt arbetssätt och van att ta ansvar när system inte beter sig som förväntat.
Du har:
Flerårig erfarenhet av Kubernetes i produktion.
Stark Linux-kompetens och god felsökningsförmåga.
Erfarenhet av CI/CD (GitHub Actions, Azure DevOps eller liknande).
God förståelse för containerteknik (Docker/containerd).
Erfarenhet av distribuerade system och incidenthantering.
God förståelse för nätverk och trafikflöden.
Förmåga att arbeta stabilt och metodiskt även under press.
Meriterande:
GitOps (t.ex. Argo CD).
Cloud (särskilt Azure).
Observability (Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, ELK/Loki).
Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, Bash eller Python).
Messaging (Kafka, RabbitMQ eller liknande).
Avancerad Kubernetes networking (t.ex. Cilium/eBPF).
Erfarenhet från CPaaS eller telekom.
Därför Generic
Hos Generic arbetar du nära produktion på en affärskritisk plattform där stabilitet, prestanda och tillgänglighet står i fokus. Du kombinerar hands-on arbete med långsiktig utveckling av plattformen och får stort inflytande över hur arbetssätt, automation och tekniska lösningar utvecklas över tid. Du arbetar tätt tillsammans med utvecklingsteamen och får ett betydande ansvar i en miljö där det du bygger och förbättrar gör verklig skillnad.
Generic är ett svenskt teknikbolag som sedan tidigt 1990-tal utvecklat kommunikationslösningar för affärskritiska flöden. Tjänsterna används inom bland annat larm och säkerhet, vård och e-hälsa samt e-handel och logistik, där kraven på säkerhet, spårbarhet och tillgänglighet är höga.
Som ett stabilt och lönsamt börsnoterat bolag investerar Generic långsiktigt i både människor och teknik. Just nu befinner sig bolaget i en spännande fas där den tekniska plattformen vidareutvecklas genom ökad automation, moderna arbetssätt och fortsatta investeringar i intern kompetens. Du blir en del av en organisation med korta beslutsvägar och en kultur där ansvar, samarbete och idéer faktiskt får ta plats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Safemind AB
(org.nr 556642-0393)
Magasinsgatan 10 (visa karta
)
972 31 LULEÅ Arbetsplats
Generic Systems Sweden AB Kontakt
Rekryterare
Jessica Weber jessica.weber@safemind.se Jobbnummer
9978197