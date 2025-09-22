Plastarbetare
Till vår kund i Hillerstorp söker vi nu en maskinoperatör inom plast.
Här möts du av en modern maskinpark och ett grymt team där du kommer arbeta tillsammans med dina kollegor för att säkerställa en effektiv och högkvalitativ produktion. Som person är du den som håller koll på detaljer och trivs med en ordningsam arbetsplats. Utöver detta är du en teamspelare samtidigt som du har ett eget driv och initiativ och som gärna vill utvecklas både som person men också verksamheten. Det är meriterande med erfarenhet av plastbranschen.
Start: Omgående
Arbetstider: Ständig kväll/nattProfilKvalifikationer
TruckkortKörkortskrav
Erfarenhet av plastindustrin
Som person vill vi att du är ansvarstagande, målinriktad, flexibel, positiv, ordningsam och har en god samarbetsförmåga eftersom arbetet sker ute hos våra kunder.
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar och kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
