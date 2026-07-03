Plant Manager till Bucher Emhart Glass
AxÖ Consulting AB / Chefsjobb / Örebro Visa alla chefsjobb i Örebro
2026-07-03
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, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige
Bucher Emhart Glass är en del av en internationell koncern med huvudkontor i Schweiz och är världsledande inom utveckling och tillverkning av maskiner för glasindustrin. Den svenska verksamheten består av två siter, i Örebro och Sundsvall, som tillsammans utgör en viktig del av koncernens globala organisation för tillverkning och logistik. I Örebro bedrivs skärande bearbetning och delmontage i en tekniskt avancerad produktionsmiljö där kvalitet, innovation och samarbete står i fokus.
Nu söker vi en Plant Manager som vill ta ett helhetsansvar för verksamheten i Örebro och vara med och fortsätta utveckla både människor, processer och produktion. Här blir du en del av en verksamhet där teknik och precision möts med stort engagemang att ständigt förbättra.
Din framtida utmaning
Som Plant Manager leder du verksamheten genom dina chefer och ansvarar för flera olika områden mot produktion. Rollen innebär ett brett ansvar där du växlar mellan den operativa vardagen och det långsiktiga utvecklingsarbetet.
Du har sju direktrapporterande chefer och specialister med olika erfarenhet och kompetens. En viktig del av uppdraget är att skapa förutsättningar för dem att lyckas i sina roller, bygga ett starkt samarbete och utveckla en kultur som präglas av öppenhet, delaktighet och ständiga förbättringar.
Du rapporterar till Global Vice President Logistics & Manufacturing, placerad i Sundsvall, och ingår i den globala ledningsgruppen för logistik och tillverkning där du har en viktig roll i att påverka verksamhetens utveckling.
För rätt person är det här en möjlighet att leda en tekniskt avancerad produktionsverksamhet med stort eget mandat och många internationella kontaktytor.
• Det här är en roll för dig som vill göra skillnad. Du får stor frihet att driva verksamheten framåt samtidigt som du har ett starkt stöd från organisationen. Vi söker någon som vill utveckla, utmana och skapa resultat tillsammans med andra, säger Juan Montes, VP Logistics & Manufacturing (VP L&M).
Exempel på arbetsuppgifter
Leda och utveckla produktionsverksamheten i Örebro
Ha det övergripande ansvaret för produktion, montage, lager, underhåll, fastighet och produktionsteknik
Ansvara för budget, resultat och resursplanering
Driva förbättringsarbete inom Lean, 5S och verksamhetsutveckling
Säkerställa efterlevnad av kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöstandarder
Utveckla samarbetet mellan globala funktioner (till exempel Kvalitet, H&S, Planering, Inköp) och andra internationella verksamheter
Hantera fackliga kontakter och samverkan inom arbetsmiljöområdet
Vara en drivande kraft i förändrings- och utvecklingsarbete
Är du den vi söker?
Vi söker dig som är en trygg och erfaren ledare med bakgrund från producerande industri. Du har vana av att leda genom andra chefer och trivs i en roll där du kombinerar ett operativt närvarande ledarskap med ett strategiskt perspektiv.
Som person är du handlingskraftig, tydlig och prestigelös. Du skapar förtroende genom ett öppet ledarskap, är inte rädd för att fatta beslut och har förmågan att driva förändring även när det utmanar invanda arbetssätt. Samtidigt är du lyhörd och ser värdet i att involvera andra för att skapa engagemang och långsiktiga resultat.
För att lyckas i rollen behöver du kunna navigera i en global matrisorganisation, bygga förtroende över funktionsgränser och ha förmågan att omsätta strategi till konkreta resultat i den dagliga verksamheten.
Kvalifikationer
Civilingenjörsexamen eller motsvarande teknisk högskoleutbildning
Flerårig erfarenhet av ledande befattning inom producerande industri
God förståelse för modern produktion, skärande bearbetning eller avancerad tillverkning
Erfarenhet av budget- och resultatansvar
Kunskap inom Lean, 5S eller liknande förbättringsmetoder
Erfarenhet av förändringsledning
God kunskap inom arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöarbete
Erfarenhet från internationell matrisorganisation
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Information och ansökan
I denna rekrytering samarbetar Bucher Emhart Glass med AxÖ Consulting. Urval sker löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Vid frågor kontakta:
Therese Astvald, therese.astvald@axoconsulting.se
, 079-347 82 21
Observera att annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär längre svarstider än vanligt – vi tackar för ditt tålamod.
Välkommen med din ansökan senast den 16 augusti.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Dammbrovägen 5 (visa karta
)
691 80 KARLSKOGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Bucher Emhart Glass Jobbnummer
9992275