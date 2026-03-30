Plant Controller på Bosch Home Comfort
Robert Bosch AB / Controllerjobb / Tranås
2026-03-30
Företagsbeskrivning
Bosch Home Comfort i Tranås utvecklar, tillverkar och säljer avancerade värmepumpar som tar tillvara på energin från naturens egna resurser - berg, vatten och luft.
I Tranås finns både vår produktionsenhet och vårt kompetens- och utvecklingscenter, där vi ständigt strävar efter att ligga i framkant. Här skapar vi smarta lösningar som förenklar vardagen, bidrar till en grönare framtid och ger våra kunder trygghet och komfort.
Vi tror på teknik som gör skillnad - teknik som är Invented for life.
Om rollen
Ditt bidrag till något större
Du kommer att leda ett team inom fabriks controlling som genom sitt dagliga arbete bidrar på ett betydande sätt till att förbättra resultaten vid anläggningen i Tranås.
Du fungerar som den kommersiella sparringpartnern till fabrikschefen och samarbetar samtidigt nära med alla funktioner inom fabriken och controlling organisationen, samt tvärfunktionellt med produkt-, försäljnings- och utvecklingsavdelningarna.
Du kommer att definiera och följa upp åtgärder för att nå uppsatta mål och öka effektiviteten i värdeflödes-teamen, ansvara för fasta kostnadsbudgetar samt stödja verksamheten med lönsamhetsanalyser.
Kravspecifikation
Detta utmärker dig
En avslutad högskoleutbildning inom ekonomi, industriell ekonomi eller ett närliggande område.
Flera års erfarenhet inom controlling.
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
Meriterande kompetenser
Erfarenhet av SAP (ERP, BW), Excel och Power BI samt kunskap om intern IT-infrastruktur.
Kunskaper i svenska språket.Publiceringsdatum2026-03-30Dina personliga egenskaper
Du är en kommunikativ och entreprenöriell lagspelare som även arbetar effektivt och ansvarsfullt på egen hand. Du har ett process- och prestationsorienterat arbetssätt, kombinerat med stark analytisk förmåga och ett strukturerat sätt att arbeta.
Ytterligare information
Välkommen till Tranås - hjärtat av Bosch Home Comfort i Sverige
Tranås, vackert beläget vid den idylliska sjön Sommen och omgiven av skogar och naturreservat, är hem för Bosch Home Comfort i Sverige. Här arbetar över 600 medarbetare inom produktion samt forskning och utveckling av innovativa värmelösningar för en hållbar framtid.
På Bosch bryr vi oss om dig, vår verksamhet och miljön.
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi hjälper dig att växa både i din karriär och som person. Balans i livet är viktigt, och vi stöttar dina mål, oavsett om de handlar om nya utmaningar, personlig utveckling eller tid för familj och fritidsintressen.
Hos oss blir du en del av en arbetsplats som värdesätter individualitet, öppenhet och tillit - där du kan vara dig själv och inspireras av mångfaldiga perspektiv från hela världen.
Gå med oss i Tranås och var med och forma morgondagens energilösningar - på en arbetsplats där innovation möter livskvalitet.
Här hittar du inte bara ett jobb - utan en livsstil. #LikeABosch
Ersättning och förmåner
Konkurrenskraftig lön, pensionslösningar, sjukförsäkring och andra förmåner enligt kollektivavtal.
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete (beroende på roll).
Medarbetarrabatter på Bosch-produkter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Robert Bosch AB
(org.nr 556047-1194)
Hjälmarydsvägen
)
573 31 TRANÅS Arbetsplats
Bosch Thermoteknik AB
