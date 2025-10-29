Plankoordinator
2025-10-29
Publiceringsdatum2025-10-29Dina arbetsuppgifter
Som plankoordinator arbetar du tillsammans med vår planenhet som bland annat arbetar med framtagande av detaljplaner och översiktsplan, utveckling av kommunal mark, arrenden mm.
Tjänsten innefattar administrativt stöd under hela planprocessen i framtagandet av detaljplaner och översiktsplan med ärendehantering, webbpublicering, arkivering och ekonomistöd. Samt administrativt stöd till planverksamheten inför politiska beslut i Kommunstyrelsen. Även övriga förekommande administrativa göromål ingår.
Tjänsten är placerad på samhällsbyggnadskontorets stöd- och utvecklingsenhet, men arbetar mot kontorets planenhet. På stöd och utvecklingsenheten har du bland annat övriga koordinatorer/administratörer som närmaste kollegor.
Vi söker dig som:
- har gymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning inom relevant område är meriterande.
- har tidigare erfarenhet av administrativt arbete, meriterande om du har erfarenhet att arbeta som plankoordinator.
- har god datorvana framförallt i Office-paketet.
- är flytande svenska i tal och skrift.
- kan arbeta målmedvetet, strukturerat och noggrant och tar ansvar för din uppgift.
- kan arbeta både tillsammans med andra och självständigt.
- kan anpassa dig till förändringar och vara flexibel.
- är serviceinriktad och har en vilja att hjälpa andra och leverera bra lösningar med god kvalitet.
- Meriterande med kunskap i detaljplaneprocessen, Public360 och PBL.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är på heltid. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 15 september 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Genom att bevara vårt kulturarv och främja gröna och levande bostadsmiljöer skapar vi en kommun med karaktär av småstad och landsbygd, där människor trivs och känner sig hemma. Vi värdesätter kvalitet över kvantitet, främjar småskalig bebyggelse och skapar levande och gröna bostadsmiljöer med fokus på gemenskap, hälsa och trygghet.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
