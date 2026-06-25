Planeringsofficer till Flygtekniska Enheten (FTE)
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2026-06-25
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Är du intresserad av att arbeta på Helikopterflottiljens Flygtekniska enhet/bataljon? Vill du vara en viktig del i Försvarsmaktens helikopterförmåga?
Vill du arbeta i en teknisk och dynamisk miljö där struktur, samordning och service är viktiga delar av verksamheten? Nu har vi en plats för dig- Vi söker en strukturerad och samarbetsorienterad planeringsofficer till Flygtekniska Enheten (FTE) som vill bidra till enhetens övergripande planeringsverksamhet, främst avseende krigsförbandsplanering.
Flygtekniska enheten tillhör Helikopterflottiljen i Linköping men har verksamhet på tre orter. Rollen som planeringsofficier tillhör staben och är placerad i Linköping.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Tjänsten som planeringsofficer fyller en viktig roll på enheten. Arbetet innebär att analysera och bearbeta aktuellt läge, samt inkomna förändringar för att sedan implementera dessa i organisationen.
Du behöver kunna skapa en överblick över framtida skeden för att skapa order och beslutsunderlag för enhetens ledning. Orderskrivning och produktion av andra handlingar är en central uppgift vilket kräver en förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift likväl som att förstå vad som är viktigt i högre chefs order, inriktningar och direktiv.
Enheten är nystartad vilket innebär att du som planeringsofficer har möjlighet att påverka din roll, både utifrån ledningens behov men också utifrån din profession. Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Yrkesofficer
Körkort personbil
Aktuell erfarenhet av att leda eller delta i projekt
God datorvana och erfarenhet av Office-paketet
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är strukturerad, ansvarstagande och analytisk. Du har god samarbetsförmåga samtidigt som du kan arbeta självständigt och ta egna initiativ. Rollen kräver att du en har förmåga att prioritera arbetsuppgifter även under perioder med högt tempo.
Meriterande
Erfarenhet av stabsarbete på flottilj-, bataljons eller skvadronsnivå
Erfarenhet av offentlig verksamhet eller myndighetsarbete
Övrigt
Anställningsform: Militär tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Snarast
Tjänstenivå: SO7/OF2
Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande på utbildning samt övning i krigsorganisationen.
Upplysningar om befattningen
Alexander Öhgren Wahlund, nås via växeln: 010-82 51 000
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, Christoffer Willers
OFR/O, Mats Häggström
SACO, Anneli Helmersson
SEKO, Urban Hellqvist
Samtliga nås via växeln: 010-82 51 000
Ansökan:
Välkommen med din ansökan och CV senast 2026-08-14. I din ansökan vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt bifogar betyg från genomförda utbildningar samt intyg om behörigheter/certifikat.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
586 63 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9978171