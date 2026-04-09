Planeringsassistent inom supply chain
2026-04-09
Vår kund, ett företag i stark tillväxtfas, söker nu två noggranna och detaljorienterade planeringsassistenter till en av deras avdelningar i supply chain flödet. Du får en unik möjlighet att bidra till optimering av leveransprocesser och vara en nyckelspelare i ett dynamiskt team.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Detta är tjänsten för dig som studerar inom supply chain området och vill få relevant arbetslivserfarenhet. Tjänsten innebär heltidsarbete under hela sommaren med chans att arbeta deltid under terminerna framåt.Som planeringsassistent säkerställer du smidiga flöden från order till leverans. Du kommer att hantera orderregistrering, produktionsplanering och samarbetar nära med kunder och interna team för att optimera leveransprocessen.
Du erbjuds
En spännande möjlighet att få praktisk erfarenhet i ett växande företag.
Ett givande extra arbete under terminerna & heltid i sommarjobbDina arbetsuppgifter
Orderregistrering och ordersläpp till lager.
Ta emot avrop och planera för produktion.
Ha stående veckomöten med kund för att planera kommande behov och agera på avvikelser.
Samarbeta med kollegor i teamet och i produktionen för att lösa kundens behov och agera på problem.
Vi söker dig som
Studerar eftergymnasial utbildning inom supply chain området med minst 2 år kvar av dina studier.
Noggrannhet och känsla för detaljer.
Erfarenhet av administrativt arbete.
God förmåga att sätta sig in i och förstå dokumentation och manualer.
Flytande i svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av orderhantering.
Erfarenhet från kundtjänst eller liknande roller.
Grundläggande kunskaper inom produktionsplanering.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %, i detta fallet är det studier som krävs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BDZXG5".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
411 04 GÖTEBORG
