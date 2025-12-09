Planerare/underhållsledare till Krossmek
Vill du ta ansvar för att planera och leda underhållsarbetet som är avgörande för vår produktion? Sök rollen som planerare/underhållsledare till Krossmek.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som planerare/underhållsledare blir du en central del i att säkerställa driften och utvecklingen av våra produktionsanläggningar. Du arbetar nära både interna och externa aktörer och har en viktig roll i att skapa ordning, struktur och säkerhet i en komplex miljö.
Du leder och samordnar underhållsarbetet inom Bergtransportens produktionsanläggningar såsom tapportar och tågräls på spårnivån, krossar och du-anläggningar. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete med fokus på planering, prioritering och säkerhet.
Exempel på arbetsuppgifter:
- Daglig styrning och ledning av intern och extern personal.
- Ordermottagning (felanmälningar, arbetsbeställningar, TK1-ronder).
- Planering, schemaläggning och riskbedömning av arbeten.
- Kundkontakt och inplanering av leveranser.
- Prioritering och omplanering av arbetsorder i samråd med produktionschef.
- Materialinköp och uppdatering av reservdelslistor.
- Delta i förbättringsarbeten, riskanalyser och FU-planering.
- Vid behov gå in som tillförordnad chef och delta i budgetarbete.
Det här har du med dig
Du är en person som trivs med att ta ansvar och skapa förutsättningar för andra att lyckas. Du har förmåga att leda och utveckla medarbetare i sitt arbete, samtidigt som du kan organisera, planera och prioritera både dina egna och gruppens arbetsuppgifter. Du är kommunikativ, lösningsorienterad och trygg i att fatta beslut. Utöver detta har du:
- Fullständig gymnasieutbildning (krav)
- B-körkort för manuell växellåda (krav)
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift (krav)
- Utbildning inom ledarskap är meriterande
- God kännedom om LKAB:s verksamheter, anläggningar och produktionsprocesser är meriterande
- Erfarenhet av en koordinerande roll är meriterande
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi strävar efter en rättvis och objektiv rekryteringsprocess. Därför ber vi vanligtvis inte om personliga brev. I stället ber vi dig att svara på frågor relaterat till den specifika tjänsten du söker. Dina svar hjälper oss att förstå din kompetens och erfarenhet, så ta dig tid att svara så tydligt och utförligt som möjligt.
Observera att rekryteringsprocessen kan dra ut på tiden i och med kommande röda dagar. Efter julledighet kommer vi gå igenom ansökningar och höra av oss så snart vi kan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, skiftgång med förmiddag, förmiddag med helg, ledigvecka.
Kontakt:
- För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Niklas Johansson niklas.johansson@lkab.com
Fackliga kontakter Kiruna/ Svappavaara:
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
jämställdhet och mångfald i fokus.
