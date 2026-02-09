Planerare till hemvården Dalby
2026-02-09
Är du undersköterska och söker nya utmaningar i en utvecklande och ansvarsfull roll?
Vi söker nu en engagerad undersköterska till rollen som planerare till hemvården Dalby - ett varierande och självständigt arbete där struktur, ansvar och helhetsperspektiv står i centrum.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du är anställd på en ordinarie underskötersketjänst dagtid (06:30-15:00) med tjänstgöring varannan helg. Du arbetar administrativt och även i vården.
I rollen som planerare ansvarar du för planering och schemaläggning av de insatser som våra brukare är beviljade. Arbetet innebär regelbunden kontakt med brukare, anhöriga, chef, kollegor och biståndshandläggare. Du arbetar i HR-portalen och Lifecare. Vi har en samordnare som jobbar måndag till fredag. Ni är två planerare som jobbar varannan helg vardera.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som undersköterska. Uppdraget som planerare löper ut var sjätte månad, med goda möjligheter till förlängning.
Vi erbjuder alla att arbeta heltid, vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan. I ditt dagliga arbete är du en del av brukarnas vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så meningsfullt, självständigt och aktivt liv som möjligt. Publiceringsdatum2026-02-09Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska.
- Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, exempelvis inom äldreomsorg.
- Goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
- God digital kompetens, exempelvis i samband med dokumentation.
- Cykelvana krävs för arbete inom hemtjänsten.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt att du bibehåller lugn och fokus, även i situationer när mycket händer på samma gång eller vid snabba förändringar. Du behöver vara trygg i dig själv och kunna sätta gränser när det behövs.
Om arbetsplatsen
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och planerare/ samordnare. Hemvården erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser till kommunens brukare som är 65+.
Hemvården i Dalby utgår från samlingslokalen i Dalby centrum. Hit tar du dig enkelt tex med buss från Lund, Malmö och övriga kranskommuner. Vi söker dig som vill ta ett aktivt ansvar för både din egen och vår gemensamma arbetsmiljö. I Dalby finns en stark bygemenskap som vi värnar om.
Hemvårdens mål är att utföra uppdragen med hög kvalitet utifrån den enskildes behov och önskningar, samt att ge möjlighet till ett kvarboende i sin egen bostad.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får arbeta med kollegor som säger såhär om sin arbetsvardag:
"Det bästa med att arbeta inom hemvården är friheten, att ta eget ansvar och att det är utmanande"/ Anetthe, undersköterska hemvården Laurentii
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetareÖvrig information
Ansök genom att bifoga ditt CV. I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vi tillämpar löpande urval under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/98". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Amanda Norén, rekryteringskonsult amanda.noren@lund.se Jobbnummer
9730919