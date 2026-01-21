Planerare till den kommunala hemtjänsten
I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vill du vara med och skapa förutsättningar för en väl fungerande och kvalitativ hemtjänst? Nu söker vi dig som vill bli en viktig pusselbit i vårt team och bidra till att våra kunder får rätt hjälp i rätt tid.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Hemtjänsten omfattar idag cirka 100 medarbetare som ger stöd till runt 520 kunder. Vårt mål är att möjliggöra för människor att bo kvar i sitt hem så länge som möjligt, med bibehållen trygghet, kvalitet och värdighet. Vi är organiserade i tre geografiska områden: Kungsängen centrala, Kungsängen norra och Bro.
Som planerare har du en central roll i verksamheten. Du ansvarar för att planera och samordna hemtjänstens insatser så att rätt resurser möter rätt behov i rätt tid.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
- Planering av kund- och medarbetartid i systemet LifeCare, med framförhållning.
- Korttidsbemanning och schemaläggning.
- Hantering av beställningar från biståndshandläggare samt kontakt med vårdcentraler.
- Säkerställa och följa upp genomförandeplaner.
- Hantera dagliga justeringar i planeringen och vara kontaktperson för kunder, anhöriga och biståndsenheten.
- Delta i uppföljning, statistik och kvalitetsarbete.
Vi söker dig som:
- Har relevant eftergymnasial utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Har erfarenhet av arbete inom hemtjänst, gärna med planering och schemaläggning.
- Har mycket god datorvana och lätt att sätta dig in i nya system.
- Uttrycker dig väl i både tal och skrift.
- Är driven, strukturerad och har känsla för logistik, kvalitet och ekonomi.
- Är lösningsorienterad, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande.
Meriterande är erfarenhet av planeringssystemet LifeCare planering.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare https://www.upplands-bro.se/arbete-och-lediga-jobb/upplands-bro-som-arbetsgivare.html.Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid anställning.
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast den 2 november 2025. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev. Svara i stället på våra urvalsfrågor. De kandidater som uppfyller samtliga skallkrav (utbildning, kunskap och erfarenhet) kommer att kontaktas för nästa steg i processen. Bakgrundskontroll görs i samband med referenstagning på slutkandidaten..
Urval och intervjuer sker löpande under annonseringsperioden, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
I Upplands-Bro strävar vi efter värdigt åldrande, där individens behov sätts främst. Äldreomsorgen handlar om att ge möjlighet till självständighet och valfrihet i boende och vård. Vi sätter höga krav på kvalitet och kontinuerlig uppföljning för att säkerställa en äldrevänlig och värdig miljö.
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Ersättning
