Planerare med vårdutbildning

2025-09-15
Planerare till hemtjänsten
Planerare till hemtjänsten

Vi söker nu en engagerad och strukturerad planerare till vår hemtjänstverksamhet. I rollen ansvarar du för planering och bemanning inom ett geografiskt område, med målet att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och trygg omsorg för våra kunder.
Som planerare ansvarar du för att:
Planera och schemalägga kundbesök utifrån biståndsbedömda insatser och kontaktmannaskap.
Optimera kund tid och personalresurser utifrån verksamhetens och kundernas behov.
Säkerställa att planeringen ger bästa möjliga servicekvalitet och effektivt resursutnyttjande.
Ha löpande kontakt med kunder, anhöriga, biståndshandläggare, primärvården och andra samarbetspartners.
Planera personalbemanning utifrån grund bemanning samt hantera bemanning vid kort- och långtidsfrånvaro.
Vid behov täcka upp i verksamheten som undersköterska eller vårdbiträde.Kvalifikationer
Utbildning som undersköterska eller vårdbiträde är ett krav.
Erfarenhet av personalplanering och personalhantering är mycket viktigt.
Du har god datorvana och är trygg i att arbeta i digitala system.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du är strukturerad, lösningsorienterad, stresstålig och har god analytisk förmåga.
Erfarenhet från arbete inom hemtjänst samt tidigare arbete som planerare är meriterande.
B-körkort är en fördel, men inget krav.Övrig information
För tjänsten krävs att du kan uppvisa ett giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister före anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
