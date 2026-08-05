Planerare
Naverviken Logistic AB / Maskiningenjörsjobb / Degerfors Visa alla maskiningenjörsjobb i Degerfors
2026-08-05
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, Karlskoga
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Produktionsplanerare - Nu har du möjlighet att planera och utveckla framtidens produktionPubliceringsdatum2026-08-05Om företaget
Naverviken grundades 2003 och har sedan dess etablerat sig som en stark aktör inom legotillverkning avseende plåtbearbetning, så som svetsning, laserskärning, ytbehandling, kantpressning och montering. Bolaget har en bred kundportfölj och samarbetar med ledande företag inom försvar-, gruv- och kärnkraftsindustrin. Bolaget växer givet hög efterfrågan på komplexa konstruktioner med höga kvalitetskrav. Naverviken är en del av industrikoncernen Matenco Group sedan 2022.
Om Rollen
I rollen som produktionsplanerare kommer du att organisera och planera vår produktionsprocess. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av produktionsplanering inom tillverkande industri. Som en viktig del av vårat team ska du kunna samarbeta effektivt och anpassa dig till föränderliga arbetsförhållande.
Du har en god vana att arbeta med Microsoft Office och erfarenhet av Monitor G5.Arbetsuppgifter
• Du kommer att planera och organisera produktionsflödet med fokus på leverans
• Du driver det dagliga planeringsarbetet och skapar struktur i planeringsprocessen
• Du samarbetar med produktion, inköp och projektledning för att uppnå helheten i planeringen
• Planering och uppföljning av materialflödet
• Säkerställa att produktion levererar produkter i rätt tid
Vi söker dig som är trygg och noggrann. Trivs med att planera och organisera arbete, även under stressiga moment och högre arbetsbelastning.
• Självständig och ansvarstagande
• Att du har erfarenhet av att planera produktionsflödet inom tillverkande industriarbete
• Erfarenhet med Microsoft Office och krav på Monitor G5
• Ha förmåga att prioritera när förutsättningar förändras
• Stresstålig, klarar tidspress och arbetar metodisk och effektivt
Vi erbjuder
• Goda möjligheter till professionell och personlig utveckling
• Ett omväxlande arbete i ett spännande och expansivt företag
• Friskvårdsbidrag
Arbetstider
måndag – torsdag 06:45-16:00
fredag 06:45 -13:00
Intervjuer och urval sker löpande, sök omgående!
Kontakt
Vid frågor kan du kontakta Jasmina Jakupovic; jasmina.jakupovic@naverviken.se
,
076-696 54 64. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
E-post: jasmina.jakupovic@naverviken.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Naverviken Logistic AB
(org.nr 556639-9498)
Tällekullen 101 (visa karta
)
691 93 KARLSKOGA Jobbnummer
10023338