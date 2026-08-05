Behandlingspedagog som vill bidra till en trygg och livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Hässleholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Hässleholm
2026-08-05
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.Publiceringsdatum2026-08-05Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Du arbetar i team tillsammans med utbildade behandlingspedagoger och Operativ ledare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att jobba mot ett ständigt bättre SiS.
Vår verksamhet pågår 24/7, och du som arbetar på natten ansvarar för ungdomarnas välmående och säkerhet och har som huvudfokus att främja deras sömnrutiner och att finnas där för dem vid behov. Natten är för många den jobbigaste tiden på dygnet, och sömnproblem är väldigt vanligt hos våra ungdomar vilket gör att en trygg vuxen som kan erbjuda stöd i form av samtal eller annat är en väldigt viktig pusselbit. Arbetet kan variera mycket i intensitet från väldigt lugna nätter till nätter som kräver mycket av dig som behandlingspedagog.
Du jobbar alltid vaken natt hos oss på pass som är förlagda mellan kl 21:00-08:00 på vardagar och 20:45-08:15 på helger. Du jobbar enligt ett rullande schema i team tillsammans med flera andra behandlingsassistenter och pedagoger. Det nuvarande schemat är under revidering och det kan därför komma att bli vissa förändringar i tiderna framöver.
Som nattpersonal har du en arbetsomfattning på 78,01%.
Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
Yrkesskolan ska vara CSN berättigad för att vara godkänd för anställning
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom ungdomsvård, psykiatri eller inom LSS omsorg
Erfarenhet av nattarbete
Som ny medarbetare ingår där en introduktionsvecka som är obligatorsik att genomföra innan man börjar arbeta på avdelningen. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 78,01% och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kommer att ske löpande.Så ansöker du
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 28/8-26
Vi kontaktar dig som sökande via mail samt även per telefon, håll utkik i din inkorg men även skräppost där mailen ibland hamnar.
Vi vill även uppmärksamma till dem som har gmail att byta till annan då det har visat sig att man inte får våra meddelanden i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
281 51 HÄSSLEHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Rekryteringsassistent
Jeanette Björklund jeanette.bjorklund@stat-inst.se +46104535314 Jobbnummer
10023339