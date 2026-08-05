Fritidsledare Järna Fritidsgård
Södertälje kommun / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Södertälje Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Södertälje
2026-08-05
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Ung fritid söker fritidsledare till Järna fritidsgård
Enheten Ung Fritid ansvarar för sju kommunala fritidsgårdar där ungdomar i åldrarna 13-18 år erbjuds en öppen fritidsverksamhet på eftermiddagar, kvällar och helger. Fritidsledarna involverar ungdomar att påverka och producera sin egen fritid och lägger extra fokus på verksamhet som inkluderar demokrati, jämställdhet, hbtq och digital onlineverksamhet. Varje lov arrangeras upplevelsebaserade aktiviteter till kommunens alla ungdomar och under sommarlovet erbjuder fritidsgårdarna feriepraktikplatser till kommunens ungdomar.
En dag på jobbet
Du börjar veckan med att följa upp förra veckans ungdomsarbete tillsammans med dina kollegor. Ni fördelar arbetet och planerar hur, när och var ni ska arbeta under veckan. Ungdomars egna behov och önskemål har stor inverkan på vad som ska hända i verksamheten. Du har i rollen som fritidsledare i uppgift att vara relationsskapande, lyhörd, inspirerande och gränssättande. Ditt förhållningsätt är coachande, inkluderande och salutogent. Du möter ungdomar med olika bakgrunder och olika förutsättningar i den öppna verksamheten på fritidsgården, men även i skolan, online på sociala medier, och på andra platser där ungdomar befinner sig. Du samarbetar med andra aktörer i lokalområdet och med aktörer som har ungdomar i fokus. I din roll som fritidsledare arbetar du aktivt med ständiga förbättringar och lägger extra fokus på att skapa en jämlik och jämställd verksamhet, där förutsättningar för icke-formellt lärande, ungdomsdelaktighet och ungdomsproducerad verksamhet alltid finns. Ditt arbete sträcker sig utanför fritidsgårdens fysiska gränser och du deltar i att genomföra gemensamma arrangemang som främjar ungdomars intressen. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Vem är du?
Som person är du positiv, lyhörd och utåtriktad. Du är kreativ, initiativtagande och coachande i din roll som fritidsledare. Du är trygg och rör dig obehindrat i ungdomsmiljöer. Du har lätt för att samarbeta med kollegor och samverkanspartners. Du tar ansvar för och du planerar, genomför och utvärderar ditt arbete och du bidrar till att uppfylla fritidsgårdens och enhetens gemensamma mål och uppdrag. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. OBS! Vi tillämpar 6 mån provanställning!Publiceringsdatum2026-08-05Kvalifikationer
• Du har en slutförd fritidsledarutbildning eller annan utbildning eller arbetslivserfarenheter som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har erfarenhet av att leda och coacha ungdomar.
• Du har erfarenhet av arbete på fritidsgård.
• Du har erfarenhet av kulturverksamhet, såsom teater och film.
• Du har erfarenhet av att lära ut praktiskt arbete till ungdomar, som ex trä-eller syslöjdsarbete
• Du har god kunskap i officepaketet, och bemästrar svenska i både tal och skrift.
• Du har B-körkort
Meriterande:
• Om du har tidigare erfarenhet av arbete med riktade ungdomsgrupper.
• Om du har erfarenhet av samverkan med olika parter.
• Om du besitter kunskaper i sociala medier och onlineaktiviteter.
• Om du har erfarenheter av musikproduktion.
• Om du har förarbevis för båt.
Vi erbjuder dig
Varje dag går ca 6 000 personer till sitt jobb i Södertälje kommun. Vi har många olika roller hos oss och vill erbjuda dig ett meningsfullt jobb där du får möjlighet att bidra till samhället och samtidigt känna glädje. Som medarbetare hos oss får du möjlighet att utvecklas och sätta avtryck på riktigt.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du bl.a. trygga anställningsvillkor, ett generöst friskvårdsbidrag samt möjlighet att byta semesterdagstillägget mot extra lediga dagar. Inom vissa verksamheter finns även möjlighet till viss flexibilitet avseende arbetstid och arbetsformer. Vi har ett stort utbud av utbildningar och kompetenshöjande insatser för dig som medarbetare. För mer detaljerad information kring våra förmåner läs gärna mer på vår externa hemsida:
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Järna är ett dynamiskt samhälle ca 15 km söder om Södertälje med mycket bra kommunikationer.
Vi erbjuder dig dessutom en välkomnande och engagerad personalgrupp!
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning.
För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Jobbnummer
10023335