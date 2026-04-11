Planerare - Hemtrevligt

2026-04-11
Vi söker en arbetsledare/planerare till Hemtrevligt.
Placering: Skövde| Heltid
Älskar du struktur, problemlösning och att ha koll på läget? Vill du vara spindeln i nätet och se till att både kunder och kollegor har en bra dag? Då kanske du är vår nya planerare i Skövde!
Om Hemtrevligt i Skaraborg
Vi är ett härligt gäng som varje dag hjälper människor med hushållsnära tjänster - städning , fönsterputs och flytt . Vårt mål är att göra livet enklare och hemmet lite mer... hemtrevligt! Vi växer och behöver nu förstärka teamet med en planeringsstjärna .
Om jobbet
Som planerare får du en viktig roll i vår vardag. Du är den som ser till att schemat flyter, att rätt person är på rätt plats i rätt tid - och att våra kunder känner sig trygga och nöjda .Publiceringsdatum2026-04-11Arbetsuppgifter
Lägga schema och planera dagarna för våra medarbetare
Ha daglig kontakt med kunder och kollegor
Optimera körscheman och resvägar
Lösa pusslet när något ändras (för det gör det ibland )
Arbeta i våra planerings- och bokningssystem
Bidra med idéer för att förbättra vår planering och arbetsmiljö
Vi vill att du:
Gillar att ha koll och tänker steget före
Är strukturerad, lösningsfokuserad och positiv
Har datorvana och lätt för att lära nya system
Kommunicerar bra på svenska - både i tal och skrift
Trivs med ett högt tempo och snabba beslut
Har B-körkort (meriterande men inget krav)
Extra plus om du har jobbat med schemaläggning eller planering inom t.ex. hemtjänst, städ eller bemanning
Vi erbjuder:
En varierad och viktig roll i ett härligt team
Stöttande kollegor och korta beslutsvägar
Endast vardagar dagtid.
Kollektivavtal, fast lön.
Ett företag med hjärta för både kunder och medarbetare.
OBS! Tjänsten tillsätt löpande och start omgående.
Ansökan görs vi hemsidan www.hemtrevligt.nu Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-11
E-post: arbeta@hemtrevligt.nu Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemtrevligt i Skaraborg AB
(org.nr 559214-2177)
Kåsatorpsvägen 4 (visa karta
)
541 34 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtrevligt Skövde Jobbnummer
9848823