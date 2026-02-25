Planarkitekt till Stadsbyggnadskontoret
2026-02-25
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Med en välutvecklad och transparent samhällsbyggnadsprocess har Stadsbyggnadskontoret en central roll i att forma framtidens Varberg. Vårt uppdrag är att skapa hållbara livsmiljöer där stadens tillväxt och invånarnas behov möts på bästa sätt.
Vi sitter i moderna aktivitetsbaserade lokaler i det nyrenoverade stadshuset tillsammans med andra samhällsbyggande verksamheter, vilket ger goda möjligheter till samverkan och erfarenhetsutbyte.
Hos oss arbetar cirka 90 medarbetare fördelade på fem avdelningar - bygglov, plan, geografisk information, kvalitet och utveckling samt kommunens lantmäteri - som alla bidrar till att utveckla Varberg för både dagens och morgondagens invånare.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Vi söker nu två planarkitekter som tillsammans stärker vårt stadsbyggnadsarbete. En erfaren planarkitekt med flerårig erfarenhet och en junior planarkitekt i början av sin karriär. Oavsett nivå kommer du att vara med och forma framtidens livsmiljöer genom kreativt och analytiskt förhållningssätt bidrar du till att utveckla hållbara, inkluderande och välfungerande livsmiljöer, som utgår från kommunens mål och invånarnas behov.
Som planarkitekt är du med och formar framtidens livsmiljöer. Genom din förmåga att ta ett helhetsgrepp i tidiga skeden driver du stadsbyggnadsprocessen framåt med fokus på rumslig gestaltning och platsens kvaliteter.
I din roll ingår att kommunicera förslag och analyser på ett tydligt, pedagogiskt och lyhört sätt med hjälp av både text, skisser och illustrationer. Du samarbetar både med kollegor inom kommunens organisation samt externa aktörer som byggaktörer och konsulter, och driver dina planprojekt framåt med stöd av en biträdande projektledare och projektgrupp.
Som planarkitekt hos oss får du möjlighet att arbeta med en bredd av planeringsfrågor, från strategiska stadsutvecklingsprojekt till detaljplaner i mindre skala. Du driver dina planprojekt framåt med stöd av en biträdande projektledare och projektgrupp.
En viktig del av vårt uppdrag är att möta våra beslutsfattare. Därför kommer du, likasom alla andra planarkitekter, redan från början delta i och föredra dina ärenden vid byggnadsnämndens sammanträden och förberedande möten. Du kommer att samarbeta med kollegor inom stadsbyggnadskontoret, andra förvaltningar och även med externa aktörer.Kvalifikationer
Som erfaren planarkitekt har du:
* relevant utbildning inom fysisk planering, arkitektur eller samhällsplanering
* flerårig erfarenhet av detaljplanering och strategisk planering
* trygghet i att leda komplexa planprocesser
* förmåga att ta ett helhetsgrepp i tidiga skeden och driva projekt framåt
* vana att föredra ärenden inför politiska beslutsfattare
* god förmåga att handleda och stötta mer juniora kollegor
Som junior planarkitekt är du i början av din yrkesresa och har:
* relevant utbildning inom fysisk planering, arkitektur eller samhällsplanering
* förmåga att analysera, gestalta och kommunicera planer och idéer
* intresse för att utvecklas i rollen och ta ansvar i planprocesser
* vilja att samarbeta och bidra i projektgrupper
* Du kommer att arbeta med detaljplaner i varierande skala och få stöd av erfarna kollegor.
Gemensamma kvalifikationer
* För båda rollerna söker vi dig som:
* har mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt
* är pedagogisk och kan förklara komplexa frågor för politiker, kollegor och invånare
* är prestigelös, engagerad och lyhörd
* har förmåga att skapa dialog och samverkan i komplexa processer
* arbetar strukturerat, lösningsfokuserat och med god samarbetsförmåga
Om du känner att du passar in på detta, så kan vi utlova ett spännande och utvecklande jobb i en organisation med starkt framåtdriv och fantastiska kollegor. Vi kommer att lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
