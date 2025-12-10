Planarkitekt | Mölndals Stad
Mölndals kommun / Arkitektjobb / Mölndal Visa alla arkitektjobb i Mölndal
2025-12-10
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mölndals kommun i Mölndal
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Mölndals stad är en av Sveriges mest expansiva kommuner och vi medverkar just nu i flera större samhällsplaneringsprojekt så som Järnvägen mellan Göteborg och Borås, Forsåker, GoCo Health Innovation City, stadsdelen Pedagogen park och Mölndals innerstad. Tillsammans är målet att skapa en hållbar och levande stad för invånarna. Vi söker nu två Planarkitekter, vill du vara med?
Om samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar övergripande för en hållbar utveckling av Mölndals stad, tätorter och landsbygd. Förvaltningen arbetar målmedvetet för att Mölndal ska bli en attraktiv, hållbar och framgångsrik stad i regionen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för den långsiktiga fysiska planeringen av staden och bygger den hållbara staden, utifrån en helhetssyn på stadsutveckling.
I uppdraget ingår bland annat strategisk samhällsplanering, översikts- och detaljplanering, plangenomförande samt förvaltning och utveckling av Mölndals stads egna fastighetsbestånd, investeringsprojekt, mark och exploatering, trafikutveckling samt långsiktig planering av mark- och vattenanvändning. Arbetet sker i en dynamisk och utvecklingsorienterad miljö, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för stadens invånare och verksamheter.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Vi söker dig med en bred erfarenhet och som har ett stort intresse av olika skeden av fysisk planering, från förtätningsprojekt, varierande stadsbyggnadsprojekt, infrastrukturprojekt, analysarbete i tidiga skeden till förvaltningsövergripande utvecklingsarbeten. Bredden på projekt och utvecklingen i Mölndal gör arbetet som planarkitekt hos oss både varierat och utmanande. Det är därför meriterande ifall du har specialintressen som kan komplettera planenhetens samlade kompetens och ambition att planera för en god gestaltad livsmiljö i Mölndal.
Som planarkitekt kommer du att arbeta parallellt med flera olika typer av uppdrag; som ansvarig för egna detaljplaner, som biträdande handläggare i andras projekt, men även ha möjlighet att leda olika typer av utvecklingsprojekt.
Vi arbetar alltid i projektform för våra detaljplaner, där varje plan hanteras av arbetsgrupper som samlar den kompetens som krävs för att säkerställa kvalitet i varje steg.
Rollen som planarkitekt ställer krav på god kommunikation och samordning både internt inom kommunen och externt med konsulter, myndigheter och samarbetspartners. Du ansvarar för tidplan, upplägg, samordning av konsulter, framtagande av planhandlingar och underlag inför politiska beslut. Dessutom har du en central roll i att balansera olika intressen och lämna välgrundade rekommendationer till beslutsfattare. Det finns ett starkt politiskt engagemang kring våra detaljplaner, och man har tydligt prioriterat de viktigaste projekten. Här görs medvetna val, vilket ger oss möjlighet att fokusera på det som är viktigast för kommunen.Kvalifikationer
Du är utbildad inom Samhällsbyggnad så som planeringsarkitekt, arkitekt, landskapsarkitekt eller annan utbildning som vi bedömer likvärdigt. Du har minst 5 års erfarenhet som planarkitekt med handläggaransvar. För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av att driva och hålla ihop egna komplexa projekt samt erfarenhet från arbete inom den kommunal sektorn.
Kunskap inom aktuell plan- och bygglagstiftning såsom plan- och bygglagen och miljöbalken är viktigt liksom eget intresse för aktuella samhällsfrågor som berör uppdraget.
Vi söker dig som är kommunikativ, kreativ, analytisk och lyhörd. Som har en god förmåga att hålla samman, planera och driva en arbetsprocess och arbetsgrupp framåt. Det är viktigt att du vill dela med dig av din kunskap och har en pedagogisk förmåga att förmedla den till både kollegor, allmänheten och politiker i tal och skrift.
ÖVRIGT
Sök tjänsten idag!
I den här rekryteringen samarbetar Mölndals Stad med Jefferson Wells. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna Edemyr, anna.edemyr@jeffersonwells.se
Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan omgående, dock senast 11 januari
Vi ser fram emot att höra från dig
Vid övriga frågor är du välkommen att kontakta:
Planchef - Peter Wallentin, 031 - 317 21 88
SACO- Magnus Lövdahl, 031 - 315 14 31
Planarkitekt - Viktor Brandt Johnson, 031 - 315 14 68
Planarkitekt - Frida Forsman, 031 - 315 14 45 Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294635". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals kommun
(org.nr 212000-1363) Arbetsplats
Mölndals stad Kontakt
Rekryterare Jefferson Wells
Anna Edemyr anna.edemyr@jeffersonwells.se Jobbnummer
9637804