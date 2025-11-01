Planarkitekt
Arbetsplatsbeskrivning
Plan- och bygglovskontoret söker nu en erfaren planarkitekt.
Plan- och bygglovskontoret består av planarkitekter, bygglovshandläggare/inspektörer, tillsynshandläggare och administratörer. Kontorets uppdrag omfattar utvecklings- och förändringsprojekt både inom kommunens huvudorter och i dess periferi.
Hudiksvalls kommun är i ett expansivt skede och som medarbetare på plan- och bygglovskontoret får du möjlighet att delta i samhällsutvecklingen av vår framtida kommun. Vi erbjuder dig en trevlig arbetsmiljö, med kompetenta och glada kollegor samt spännande projekt med möjligheter till personlig utveckling. Tillsammans ska vi leverera samhällstjänster av högsta kvalitet, medverka till ett blomstrande näringsliv och en attraktiv och hållbar livsmiljö inom byggnadsnämndens givna ramar. Publiceringsdatum2025-11-01Dina arbetsuppgifter
Som erfaren planarkitekt hos oss kommer du att få arbeta med varierande planerings- och genomförandefrågor genom planprocessens alla skeden, bidra till att förverkliga Hudiksvalls kommuns utveckling i så väl stadsmiljö som utveckling av landsbygden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter blir att leda och driva detaljplaneprojekt från tidiga skeden till laga kraft enligt plan- och bygglagen. Arbetet är brett och består bland annat av att samordna kompetenser, ta fram underlag, beställa utredningar, framställa planhandlingar och bereda nämndhandlingar. Du kommer arbeta självständigt och i grupp tillsammans med kollegor från flera olika förvaltningar inom kommunen, myndigheter, byggaktörer, fastighetsägare, medborgare och konsulter. Arbetet kan innebära andra uppgifter relaterade till kommunens samhällsplanering, delta i diskussioner gällande kommunens utveckling och bistå i arbeten med strategier eller policys.
Som planarkitekt har du en betydande roll med helhetsansvar i planprocessen, där du ibland även förväntas fungera som projektledare. Du är en värdefull rådgivare inom planfrågor såväl internt som externt och kommer vara tillgänglig för att besvara frågor från kommuninvånare. Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning med inriktning mot fysisk planering, samhällsplanering, landskapsarkitekt eller motsvarande. Vi önskar att du har flerårig relevant yrkeslivserfarenhet då vi söker dig som har god erfarenhet av att driva egna planprojekt från ansökan till laga kraft, och en stor förståelse för hur en sådan process fungerar. Du är väl insatt i plan- och bygglagen och miljöbalken samt lagar och föreskrifter som är kopplade till dessa. Du är van att arbeta med GIS samt andra aktuella dataprogram, erfarenheter av ArcMap är meriterande. En viktig egenskap är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på ett tydligt och enkelt sätt som är anpassat till mottagaren. Då ett planprojekt involverar möten med många människor är det viktigt att du arbetar bra med andra människor som t.ex. exploatörer, övriga förvaltningar i kommunen, övriga myndigheter och att du relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Att jobba i en politiskt styrd organisation kräver också att du kan presentera dit planförslag till politiken på ett klart, välformulerat och framförallt engagerat sätt.
Du är en analytisk och strukturerad person som är bra på att kommunicera och har en helhetssyn. Din initiativförmåga gör att du effektivt kan hantera utmaningar som uppstår under planprocesser. Du är engagerad och flexibel, trivs med att driva utvecklings- och förbättringsarbeten, och är självgående i ditt ansvarstagande. I samarbete med andra är du nyfiken och lyhörd. Vi värdesätter högt din personliga lämplighet.
Vi kommer arbeta löpande med rekryteringen och du kan därmed bli kallad till intervju innan annonstiden gått ut.
Om förvaltningen
Vi släcker bränder. Vi mäter buller, fukt och radon. Vi jobbar för att minimera risker för människors hälsa och miljö genom kontroller av livsmedel, avlopp, kemikalier, alkoholservering, dricksvatten, hissar och ventilationer. Vi planerar kommunens framtid genom översiktsplaner och detaljplaner. Ska du bygga nytt, bygga om eller bygga till hemma ser vi över ditt bygglov. Vi arbetar med strandskydd, för tobak- och rökfria miljöer och kan vara ett stöd i frågor som handlar om din och andras säkerhet. Vi bidrar till en säkrare och tryggare kommun för de som lever, verkar och bor här. Vi är bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
