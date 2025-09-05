Placeringssamordnare
Söker du en meningsfull roll där du gör skillnad på riktigt?
Vi söker nu fler engagerade medarbetare som vill vara med och forma framtidens Värnamo. Hos oss arbetar du med människan i fokus och skapar en arbetsdag som är värdefull, både för dig och för våra medborgare.Publiceringsdatum2025-09-05Beskrivning
Värnamo är en kommun med drygt 34 000 invånare.
Barn- och utbildningsförvaltningen är en av kommunens åtta förvaltningar.
Vill du arbeta med att motivera och utveckla människor? Vill du känna att ditt arbete är meningsfullt och ger samhällsnytta? Har du ett genuint intresse för barn och en förmåga att se och möta varje barn utifrån barnets förutsättningar? Har du en positiv inställning och vill bidra till utveckling av verksamhet? Är du intresserad av att arbeta i en organisation med hög ambitionsnivå och resurser att uppnå hög kvalitet? Svarar du ja på dessa frågor är du den personen vi söker.
Barn- och utbildningsförvaltningen/elevhälsan består av
Förskola, grundskola, anpassade skolformer, fritidshem, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola. Förvaltningen har ett centralt kansli som ansvarar för bland annat ekonomi, delar av personaladministrationen, handläggning av skolskjuts och placeringsärenden. Centralt placerade professioner inom elevhälsan leds av barn- och elevhälsochefen. Vårt gemensamma uppdrag är att ansvara för att bidra till en god utbildning för våra cirka 7500 barn och elever i vår verksamhet.
Två av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn och ungdomar är en lyckad skolgång och en meningsfull fritid. Vi söker en placeringsuppföljare som är en viktig del i kommunens arbete gällande tidiga och samordnade insatser oberoende av var i kedjan ett ärende befinner sig. Dina arbetsuppgifter
Vi söker en placeringssamordnare som arbetar riktat med barn och ungdomars skolgång när de är placerade i samhällsvård. Du ansvarar för att följa upp och säkerställa skolgången för dessa barn/ungdomar dels inför och under placeringstiden, dels efteråt. Detta görs i nära samarbete med barnet/ungdomen, familjen, behandlingspersonal, skolpersonal och övrigt nätverk. Du kommer också att arbeta nära tillsammans med socialtjänsten i kommunen varför tjänsten är att ses som tvärsektoriell. Du som placeringssammordnare vistas på många olika arenor och arbetar tillsammans med olika professioner där samverkan är viktig. Viss del av tjänsten kommer riktas mot tidiga samordnade insatser TSI, vilket är ett paraplybegrepp för strukturerad samverkan i förebyggande arbete med barn och unga.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
- - ta reda på i vilken skola eller vilka skolor eleven tidigare gått på och meddela socialsekreterare dessa uppgifter
- nuläges analys av SAMS (samverkan socialtjänst skola) i Värnamo kommun och fortsatt arbete med processen som ska fortgå i ordinarie verksamhet
- kontakta tidigare skolor om relevant skoldokumentation när elevens senaste skola inte har tillgång till sådan
- för hemkommunens räkning bevaka och följa upp att eleverna får den skolgång de har rätt till
- verka för och delta i uppföljning på individnivå
- vara en del i implementeringsarbetet och fortsatta arbetet med TSI på Barn och -utbildningsförvaltningenKvalifikationer
Vem är du?
Du är van, och brinner för att jobba med barn och unga och du har erfarenhet att verka i skolan.
Hos oss är respekt, delaktighet och samarbete ledord. Som person är du stabil och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du trivs med variation i jobbet, är flexibel och har god förmåga att skapa kontakt med människor.
Vi lägger stor vid personlig lämplighet där ansvarskänsla, samarbetsförmåga och att arbeta självständigt är viktiga egenskaper samt att se eleverna i ett helhetsperspektiv. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Arbetstiden kommer vara förlagd till största delen på dagtid, någon kvällstjänstgöring kan förekomma och tjänsten innebär visst resande för uppföljningar.
Du ska ha eftergymnasial utbildning inom pedagogik, socialt arbete eller vad arbetsgivaren bedömer som motsvarande erfarenhet. Du är väl bevandrad i skolans ansvar och uppdrag. Meriterande med kunskap och erfarenhet om socialtjänstlag, LVU och HVB.
Körkort krävs.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.Anställningsvillkor
Vi arbetar med löpande urval och intervjuer. Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut tas.
Barn- och utbildningsförvaltningen. Vår förvaltning ansvarar för förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning och kulturskola i kommunen. Tillsammans utbildar vi 7500 barn- och elever i en trygg och inspirerande miljö att växa och utvecklas på. Läs mer om oss på: https://kommun.varnamo.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/forvaltningar/barn--och-utbildningsforvaltningen.html
Värnamo kommun, kommunen med stort hjärta, mitt i Småland. Vi är en central del av den starka tillväxtregionen präglad av Gnosjöandan och hög sysselsättning. Här finns en anda av ständig rörelse och stora visioner för framtiden. Vi lyfter fram både stora och små framgångar, vilket stärker stolthet och gemenskap för alla som bor här. Som medarbetare hos oss har du människan i fokus och skapar värde för både dig själv och medborgarna, samtidigt som du bidrar till att göra Värnamo till en ännu bättre plats att leva och växa i.
Läs mer om oss på: http://www.varnamo.se/ Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning. Så ansöker du
