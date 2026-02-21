Pizzabagare-Restaurang & Café Papa Jun
2026-02-21
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Junelie AB i Eskilstuna
Vi söker pizzabagare med erfarenhet för att stärka upp vårt team. Vi ser gärna att du är stresstålig, driven, noggrann och en teamplayer.
Timanställning under sommarperioden (maj-augusti) 2026.
Arbetstider: dag/kväll/helg.
Vi är en restaurang som är belägen precis vid Mälaren i Kvicksund. Vi serverar lunch, à la carte, pizza och fikabröd.
Välkommen med din ansökan!
Krav på körkort och tillgång till bil för den som bor på annan ort än Kvicksund Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
CV och personligt brev till vår mejl
E-post: info@papajun.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Arbetsgivare Junelie AB
(org.nr 556072-7280)
Södra Kvicksundsvägen 45 (visa karta
)
635 31 KVICKSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Café Papa Jun Jobbnummer
9756136