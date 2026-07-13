Pizzabagare till Norra Öland
sandvikfood handelsbolag / Kockjobb / Borgholm Visa alla kockjobb i Borgholm
2026-07-13
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Sandviks Kvarn är en av världens största väderkvarnar och utan jämförelse
Nordens största från 1856. Runt kvarnen ligger cafeteria, kiosk, golfbanor, grilll och pizzeria.
Är du en stresstålig, social och glad person, då är du välkommen till vårt team.
Inför sommarsäsongen 2026 vi Söker pizzabagare med erfarenhet till vår Pizzeria
Gratis boende ! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
Ludde 076 0595104
E-post: info@sandvikskvarn.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare sandvikfood handelsbolag
, http://www.sandvikskvarn.se
stenhugarvägen 3 (visa karta
)
387 70 LÖTTORP Arbetsplats
Sandvikskvarn Jobbnummer
10001876