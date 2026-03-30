Pizzabagare sökes
2026-03-30
Vi på Piccola Pizzeria Viksjö söker nu en duktig och driven pizzabagare som vill bli en del av vårt team. Vi är en växande pizzeria med fokus på kvalitet, service och nöjda kunder.
Arbetsuppgifter:
• Baka och tillaga pizzor enligt våra recept
• Förberedelse av råvaror
• Hantering av ugn och köksutrustning
• Säkerställa god hygien och ordning i köket
• Samarbete med övrig personal
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som pizzabagare (krav)
• Behärskar det svenska språket (krav)
• Är snabb, noggrann och stresstålig
• Kan arbeta självständigt
• Har god samarbetsförmåga
• Är ansvarstagande och punktlig
Vi erbjuder:
• Heltid eller deltid (enligt överenskommelse)
• Trygg anställning
• Trevlig arbetsmiljö
• Möjlighet till fler arbetspass vid behov Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
Via mejl
E-post: eren.outreach@gmail.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Duru Sahin Restaurang AB
(org.nr 559517-7790)
Viksjöplan 31 (visa karta
)
175 45 JÄRFÄLLA Jobbnummer
9828955