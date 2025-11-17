pizzabagare/ Restaurangbiträde

Abdul Jalil, Ahmad Alrephae / Kockjobb / Trelleborg
2025-11-17


Vi Söker en Restaurangbiträde/ pizzabagare som vill jobba hos oss på Victoria Pizzeria &Restaurant i Trelleborg

Dina arbetsuppgifter att kunna ta hand om köksförberedningen i pizzerian

Vi letar efter någon som har ett brinnande intresse att arbeta inom restaurang. Vi vill att du som sökande skall ha fyllt 18 år, gillar att arbeta i ett friskt tempo och har ett glatt humör. Du ska vilja utvecklas hela tiden och framförallt leverera en grym upplevelse för våra kunder. På en restaurang så är det oftast mycket stress, men vi är ett väldigt roligt gäng och vi vill gärna få in fler medarbetare i detta gäng!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: galelahmad@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abdul Jalil, Ahmad Alrephae
Algatan 68 (visa karta)
231 42  TRELLEBORG

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Abdul Jalil Ahmad Alrephae

Jobbnummer
9609140

