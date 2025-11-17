pizzabagare/ Restaurangbiträde
2025-11-17
Vi Söker en Restaurangbiträde/ pizzabagare som vill jobba hos oss på Victoria Pizzeria &Restaurant i Trelleborg
Dina arbetsuppgifter att kunna ta hand om köksförberedningen i pizzerian
Vi letar efter någon som har ett brinnande intresse att arbeta inom restaurang. Vi vill att du som sökande skall ha fyllt 18 år, gillar att arbeta i ett friskt tempo och har ett glatt humör. Du ska vilja utvecklas hela tiden och framförallt leverera en grym upplevelse för våra kunder. På en restaurang så är det oftast mycket stress, men vi är ett väldigt roligt gäng och vi vill gärna få in fler medarbetare i detta gäng! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17
E-post: galelahmad@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abdul Jalil, Ahmad Alrephae
231 42 TRELLEBORG
