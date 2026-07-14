Pizzabagare / kock till Brezza
Brezza AB / Kockjobb / Uppsala Visa alla kockjobb i Uppsala
2026-07-14
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brezza AB i Uppsala
Vi söker dig som är en erfaren pizzabagare och är van vid att arbeta med vedugn. Vi ser också gärna att du har erfarenhet från arbete i kök.
BREZZA är en italiensk restaurang i centrala Uppsala med fokus på klassisk italiensk matlagning med moderna influenser. Vi har höga ambitioner på mat, dryck och service. All mat tillagas från grunden.
Du kommer att vara en del av vårt trevliga och kunniga team som arbetar tillsammans för att ge våra gäster en kulinarisk upplevelse.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13
E-post: jobb@brezza.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brezza AB
(org.nr 556447-4848)
Skolgatan 31 (visa karta
)
753 11 UPPSALA Jobbnummer
10002962