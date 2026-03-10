Pizzabagare

Ideal Restaurang Jönköping AB / Kockjobb / Jönköping
2026-03-10


Om jobbet
Vi söker personal till Pizzeria Pinicchio

Pizzeria Pinocchio söker nu en engagerad och arbetsvillig medarbetare som vill bli en del av vårt team.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Dina arbetsuppgifter
* Förberedelse och tillagning av mat
* Service och kundbemötande
* Kassaarbete
* Städning och övriga förekommande uppgifter i pizzerian

Kvalifikationer
* Minst ett par års arbetslivserfarenhet (gärna inom restaurang/pizzeria)
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
* Ansvarstagande, stresstålig och serviceinriktad
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team

Vi erbjuder
* En trygg anställning i en trivsam arbetsmiljö
* Trevliga kollegor

Ansökan:
Skicka din ansökan och kort presentation till oss på
osmankerpic75@hotmail.com

Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Besök pizzeria pinocchio Grönagatan 31 Jönköping
E-post: osmankerpic75@hotmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pizzabagare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ideal Restaurang Jönköping AB (org.nr 559528-3507)
Barnarpsgatan 39 G (visa karta)
553 30  JÖNKÖPING

Kontakt
Ägare
Osman kerpic
osmankerpic75@hotmail.com
0721871275

Jobbnummer
9789167

