Pizzabagare
Ideal Restaurang Jönköping AB / Kockjobb / Jönköping Visa alla kockjobb i Jönköping
2026-03-10
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ideal Restaurang Jönköping AB i Jönköping
Om jobbet
Vi söker personal till Pizzeria Pinicchio
Pizzeria Pinocchio söker nu en engagerad och arbetsvillig medarbetare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
* Förberedelse och tillagning av mat
* Service och kundbemötande
* Kassaarbete
* Städning och övriga förekommande uppgifter i pizzerianKvalifikationer
* Minst ett par års arbetslivserfarenhet (gärna inom restaurang/pizzeria)
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och förståelse
* Ansvarstagande, stresstålig och serviceinriktad
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Vi erbjuder
* En trygg anställning i en trivsam arbetsmiljö
* Trevliga kollegor
Ansökan:
Skicka din ansökan och kort presentation till oss på osmankerpic75@hotmail.com
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
Besök pizzeria pinocchio Grönagatan 31 Jönköping
E-post: osmankerpic75@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "pizzabagare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ideal Restaurang Jönköping AB
(org.nr 559528-3507)
Barnarpsgatan 39 G (visa karta
)
553 30 JÖNKÖPING Kontakt
Ägare
Osman kerpic osmankerpic75@hotmail.com 0721871275 Jobbnummer
9789167