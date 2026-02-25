Pizzabagare

Storkreta AB / Kockjobb / Uppsala
2026-02-25


Vi söker en engagerad och driven pizzabagare/kock till vårt team! Har du passion för matlagning och gillar att arbeta i ett högt tempo? Då kan du vara den vi söker. Dina arbetsuppgifter kommer främst att bestå av pizzabakning, förberedelse av råvaror, matlagning samt sedvanliga köksuppgifter. Du ska vara stresstålig, noggrann och ha god samarbetsförmåga. Erfarenhet är meriterande men rätt inställning och vilja att utvecklas är viktigast. Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: Rusan.milli@gmail.com

Arbetsgivare
Storkreta AB (org.nr 559086-3568)
753 19  UPPSALA

Jobbnummer
9764200

