Pizzabagare

Senol Pizza / Kockjobb / Stockholm
2026-02-20


Vi söker nu dig som pizzabagare!
Du ska ha erfarenhet, vara pålitlig och sträva efter att göra ett bra jobb.
Du behöver vara stresstålig, trevlig och anpassningsbar. Du ska även kunna följa instruktioner, vara självständig men även kunna samarbeta.
Uppgifter är att baka pizzor, förbereda inför dagen, städa, diska, hantera stress och servera.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: gorgulu_s_@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Senol Pizza
Kärrtorpsvägen 83 BV (visa karta)
121 55  JOHANNESHOV

Kontakt
Ring mellan 14-16
Senol G
086480200

Jobbnummer
9755742

