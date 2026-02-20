Pizzabagare
Senol Pizza / Kockjobb / Stockholm
2026-02-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker nu dig som pizzabagare!
Du ska ha erfarenhet, vara pålitlig och sträva efter att göra ett bra jobb.
Du behöver vara stresstålig, trevlig och anpassningsbar. Du ska även kunna följa instruktioner, vara självständig men även kunna samarbeta.
Uppgifter är att baka pizzor, förbereda inför dagen, städa, diska, hantera stress och servera. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: gorgulu_s_@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Senol Pizza
Kärrtorpsvägen 83 BV (visa karta
)
121 55 JOHANNESHOV Kontakt
Ring mellan 14-16
Senol G 086480200 Jobbnummer
9755742