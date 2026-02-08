Pizzabagare

Abdullah, Ramzi / Kockjobb / Vindeln
2026-02-08


Hej,
Vi söker en duktig pizza för att kunna jobba med oss , hör av dig till mig på telefon eller mail så berättar jag mer allt om anställningen ,

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: Kajse.varg@outlook.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Abdullah, Ramzi
Häradsvägen 114 (visa karta)
922 31  VINDELN

Arbetsplats
Abdullah Ramzi

Jobbnummer
9729618

