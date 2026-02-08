Pizzabagare
Abdullah, Ramzi / Kockjobb / Vindeln
2026-02-08
, Vännäs
, Bjurholm
, Umeå
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Hej,
Vi söker en duktig pizza för att kunna jobba med oss , hör av dig till mig på telefon eller mail så berättar jag mer allt om anställningen , Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10
E-post: Kajse.varg@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Abdullah, Ramzi
Häradsvägen 114
)
922 31 VINDELN Arbetsplats
Abdullah Ramzi Jobbnummer
9729618