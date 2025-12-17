pizzabagare

Åtta Glas Restaurang, Pizzeria och Pub AB / Kockjobb / Linköping
2025-12-17


hej vi söker pizzabagare till våran restaurang helst med Erfarenhet som jobbat minst 5 år .arbetsuppgifter baka pizzor ,förbereda dag,fyllningar ,ta emot beställningar städa ,egenkontroll ,arbetsmiljö höga tempo ,stressiga situationer.vi söka dig hel tid anställning eller tillsvidare

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
0046733607980
E-post: brwa2006@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åtta Glas Restaurang, Pizzeria och Pub AB (org.nr 559205-7284)

Arbetsplats
Åtta Glas Restaurang Pizzeria & Pub AB

Jobbnummer
9650926

