pizzabagare
Åtta Glas Restaurang, Pizzeria och Pub AB / Kockjobb / Linköping
2025-12-17
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
hej vi söker pizzabagare till våran restaurang helst med Erfarenhet som jobbat minst 5 år .arbetsuppgifter baka pizzor ,förbereda dag,fyllningar ,ta emot beställningar städa ,egenkontroll ,arbetsmiljö höga tempo ,stressiga situationer.vi söka dig hel tid anställning eller tillsvidare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
0046733607980
E-post: brwa2006@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
