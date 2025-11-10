Pizzabagare
Erfaren svensktalande pizzabagare sökes till restaurang TerrazenPubliceringsdatum2025-11-10Om tjänsten
Vi söker en erfaren pizzabagare med minst 5 års dokumenterad erfarenhet av pizzabakning. Du kommer att ansvara för hela processen - från degförberedelser till färdig pizza. Arbetet innefattar även hantering av råvaror, planering av arbetsstation samt att upprätthålla högsta standard vad gäller renlighet och ordning i köket.Dina arbetsuppgifter
Tillverkning och bakning av pizzor enligt våra recept och rutiner
Förberedelse av deg, såser och toppingar
Säkerställa god hygien och ordning i pizzastationen
Samarbete och kommunikation med övriga kockar i köket
Bidra till ett positivt och effektivt arbetsklimatKvalifikationer
Minst 5 års erfarenhet som pizzabagare
God kunskap i svenska språket, både i tal och skrift (kommunikation med övriga kockar kräver detta)
Noggrannhet, ansvarskänsla och god samarbetsförmåga
Förståelse för vikten av renlighet och kvalitet
Arbetstid och säsong:
Just nu erbjuder vi arbete fredag-söndag.
Från våren utökar vi öppettiderna till onsdag-söndag, och under sommarsäsongen har vi öppet sju dagar i veckan från kl. 12.00 varje dag.
Om dig:
Du trivs i ett högt tempo, har stolthet i ditt hantverk och värdesätter ett välorganiserat kök. Du har ett öga för detaljer och ser till att varje pizza håller samma höga standard.Om företaget
Terrazen är en restaurang med fokus på kvalitet, smak och trivsel. Vi arbetar i team och söker nu en person som vill bidra till vår fortsatta utveckling.
Anställningsform:
Säsongs- eller tillsvidareanställning enligt överenskommelse.
Tillträde: Omgående eller enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
E-post: jobb@terrazen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Pizzabagare". Arbetsgivare Terra&Zen AB
(org.nr 559129-0746)
Kungsvägen 35c (visa karta
)
302 70 HALMSTAD Arbetsplats
Terrazen Jobbnummer
9595906