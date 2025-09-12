Pizzabagare

Acar, Ali / Kockjobb / Örebro
2025-09-12


Visa alla kockjobb i Örebro, Kumla, Hallsberg, Nora, Lindesberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Acar, Ali i Örebro

Vi på Pizzeria Galejan söker en erfaren pizzabagare för att stärka vårt team.

Arbetsuppgifter:
Baka pizzor och förbereda ingredienser (deg, sås m.m.)
Hålla köket rent och snyggt
Disk och enklare städning
Hjälpa till i köket vid behov

Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att jobba som pizzabagare
Är snabb, noggrann och pålitlig
Kan jobba i ett högt tempo
Tar ansvar och gillar att hålla ordning

Publiceringsdatum
2025-09-12

Så ansöker du
Är ni intresserad av tjänsten? Kom in med din ansökan personligen till Pizzeria Galejan på Ekersgatan 11 Vardagar mellan kl. 14:00-16:00

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Besök oss på Ekersgatan 11 70342 Örebro

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Acar, Ali
Ekersgatan 11 (visa karta)
703 42  ÖREBRO

Arbetsplats
Galejan, Pizzeria

Jobbnummer
9507297

Prenumerera på jobb från Acar, Ali

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Acar, Ali: