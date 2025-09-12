Pizzabagare
2025-09-12
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Vi på Pizzeria Galejan söker en erfaren pizzabagare för att stärka vårt team.
Arbetsuppgifter:
Baka pizzor och förbereda ingredienser (deg, sås m.m.)
Hålla köket rent och snyggt
Disk och enklare städning
Hjälpa till i köket vid behov
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att jobba som pizzabagare
Är snabb, noggrann och pålitlig
Kan jobba i ett högt tempo
Tar ansvar och gillar att hålla ordning
Är ni intresserad av tjänsten? Kom in med din ansökan personligen till Pizzeria Galejan på Ekersgatan 11 Vardagar mellan kl. 14:00-16:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Besök oss på Ekersgatan 11 70342 Örebro Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Acar, Ali
Ekersgatan 11 (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
Galejan, Pizzeria Jobbnummer
9507297