Projektledare till förvaltningen
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2026-06-05
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Nu söker vi en projektledare som vill driva försäkringsärenden, samordna underhållsprojekt och bidra till trygga och hållbara boendemiljöer för våra hyresgäster. Hos oss får du kombinera projektledning, fastighetskompetens och samhällsengagemang i en verksamhet som gör skillnad varje dag. Som en del av Mölndalsbostäder bidrar du till vår vision – att tillsammans utveckla Mölndal och skapa den sköna känslan att komma hem.
Ditt uppdrag
Tjänsten projektledare har en viktig roll i bolagets förvaltningsuppdrag. Projektledaren ansvarar för att driva och samordna försäkringsärenden, skador och mindre omfattande underhållsprojekt inom bostäder och lokaler, på ett kostnadseffektivt sätt. Bevakning av bolagets försäkringsärenden, samt hantering av åtgärder i bolagets skyddsrum enligt lagstiftning och regelverk ingår i uppdraget.
Som projektledare får du en central roll i förvaltningen. Du ingår i avdelningen Förvaltningsstöd som består av specialister inom olika kompetensområden. Du rapporterar till chef Förvaltningsstöd.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Projektleda försäkringsärenden och andra större skador, tex vatten, fukt, och brandskador "från ax till limpa", i dialog med områdeschef. Kontakt med hyresgäst och ta fram underlag för utbetalning av "men i nyttjanderätten" eller ersättningskrav på hyresgäst.
Driva, samordna och upphandla hela processen för mindre omfattande underhållsprojekt för såväl bostad som verksamhetslokaler.
Hantera dödsbon, övergivna lägenheter och avhysta lägenheter, i dialog med uthyrare och områdeschef.
Hantera skyddsrumsanmärkningar efter genomförda besiktningar i samråd med Teknisk Förvaltare.
Ekonomiskt ansvar: Kontakt med försäkringsbolag, uppföljning av underhållsprojekt, godkänna och kontera fakturor, delaktig i budget och prognosarbete.
Ansvara för tilldelade ramavtal vilket innebär att vara delaktig vid upphandlingar, följa upp ramavtal samt vara kontaktperson.
Projektrelaterad hyresgästkontakt/hyresgästinformation och ev hyresförhandling i egna drivna underhållsprojekt.
I samråd med områdeschef, planera evakueringar och andra hyresgästspecifika konsekvenser.
Vara delaktig i bolagets årliga och långsiktiga underhållsplan.
Om dig
Vi söker dig som har ett flertal års erfarenhet av liknande arbete. I grunden har du en eftergymnasial utbildning inom fastighet och/eller likvärdig arbetslivserfarenhet inom området.
Du har ett serviceinriktat och kommunikativt förhållningssätt, och du trivs med att ta initiativ och driva projekt. Du har projektledarvana. Vidare är du handlingskraftig och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Du har även god kunskap inom myndighetskrav för fastigheter samt byggnadsteknik.
B-körkort är ett krav. God kunskap inom LOU är meriterande.
Annan viktig information
Tjänsten är heltid med tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas. Frågor om tjänsten besvaras av:
Andreas Berndtsson, chef förvaltningsstöd, 070-618 01 69, andreas.berndtsson@molndalsbostader.se
Camilla Bergkvist, facklig företrädare Unionen, 0739-108401, camilla.bergkvist@molndalsbostader.se
Registrera din ansökan, personligt brev och CV, så snart som möjligt, urval och intervjuer sker löpande. Sista ansökningsdag 2026-06-25. Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.
Vi på Mölndalsbostäder ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med rekryteringsföretag och försäljare av ytterligare annonsering.
Om arbetsgivaren - Mölndalsbostäder AB
I över hundra år har Mölndalsbostäder bidragit till stadens utveckling genom att förvalta, utveckla och bygga nya hem för mölndalsborna.
Vi äger och förvaltar cirka 3 900 lägenheter. Drygt 800 av dem finns i samhällsfastigheter, såsom äldreboenden, gruppboenden och trygghetsboenden. Vi äger även kooperativa hyresrätter som ytterligare boendeform.
Utöver bostäder äger och förvaltar vi cirka 40 kommersiella lokaler för bland annat butiker, restauranger, kontor, stadsbibliotek och andra verksamheter. Vi är cirka 75 anställda som tillsammans arbetar varje dag för att uppnå vårt kundlöfte – den sköna känslan att komma hem. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbet.se Sverige AB
(org.nr 556375-2822) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mölndalsbostäder AB Jobbnummer
9949172