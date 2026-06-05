Application Sales Engineer I Ceratizit Scandinavia AB I Skövde
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2026-06-05
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Application Sales Engineer till Ceratizit Scandinavia AB
Ceratizit söker nu en Application Sales Engineer som vill arbeta nära våra kunder i tekniskt komplexa miljöer inom bearbetande industri. Rollen är bred och kombinerar teknisk rådgivning, applikationsutveckling och ett kommersiellt förhållningssätt, med fokus på skärande bearbetning, processoptimering och kundanpassade lösningar.
Det här är en roll för dig som vill bygga och utveckla kundrelationer över tid och vill ta steget från en mer renodlad teknisk roll till en kundnära och affärsorienterad position. Här får du möjlighet att vara med där tekniska beslut, kundrelationer och affären faktiskt formas.
Vårt erbjudande
På Ceratizit erbjuder vi både standardverktyg och kundanpassade lösningar inom skärande bearbetning. Vårt erbjudande omfattar skärande verktyg samt applikations- och processtöd, med hög leveranssäkerhet tack vare full kontroll över hela värdekedjan – från råmaterial till färdig produkt.
I nära samarbete med kundens teknik- och produktionsfunktioner utvecklar vi lösningar som stabiliserar bearbetningsprocesser, förlänger verktygslivslängden och stärker kundens produktivitet och långsiktiga konkurrenskraft, även i tekniskt krävande applikationer och svårbearbetade material.
Om rollen
I den här rollen kommer du huvudsakligen arbeta dagligen ute hos kund i deras produktionsmiljöer, ofta tillsammans med en Technical Sales Engineer (TSE) men i många situationer även självständigt. Rollen innebär att du snabbt sätter dig in i kundens applikationer, tekniska utmaningar och bearbetningsprocesser, och bidrar med djup teknisk rådgivning och applikationskompetens.
Affärer och projekt kan variera och innefattar allt från standardverktyg till långsiktiga och tekniskt komplexa projekt, till såväl befintliga som nya kunder, där du, tillsammans med teamet tar fram kundanpassade applikationer och lösningar. Framgång byggs genom närvaro i kundens dagliga arbete och genom att arbeta nära deras teknik- och produktionsfunktioner.
I rollen agerar du rådgivande och konsultativt. Du analyserar kundens bearbetningsprocesser, identifierar förbättringspotential och tar fram nya applikationer och tekniska lösningar i nära samarbete med TSE. Rollen kräver ett kommersiellt förhållningssätt, där du aktivt bidrar till merförsäljning och vidareutveckling hos befintliga kunder, även om du inte har eget kund-eller budgetansvar.
Arbetet sker primärt på plats ute hos kunden i deras produktionsmiljö, därutöver utgår man hemifrån. Kundbasen är främst regional, inom cirka två timmars radie från Skövde, med ett begränsat antal övernattningar per år. Rollen passar dig som vill ta nästa steg från en teknisk roll i industrin och utvecklas i gränslandet mellan teknik, kundrelation och affär.
Ditt ansvar
Arbeta nära och långsiktigt med befintliga kunder genom teknisk rådgivning och applikationsoptimering.
Vara på plats hos kund för att analysera produktion, bearbetningsprocesser och förbättringspotential.
Ta fram och implementera nya applikationer och tekniska lösningar i samarbete med TSE.
Bygga starka relationer hos kundens tekniska funktioner och fungera som teknisk expert.
Identifiera möjligheter till merförsäljning och vidareutveckling hos befintliga kunder.
Bidra med ett kommersiellt helhetsperspektiv, även om rollen inte har eget budget-eller kundansvar.
Team & Organsition
Du kommer vara en del av Ceratizits skandinaviska organisation bestående av 22 medarbetare, där du rapporterar till Ceratizits tekniska chef.
Vem vi söker
Vi tror att du har god erfarenhet från bearbetningsindustrin, i rollen som exempelvis produktionstekniker, CNC-operatör eller dylikt och nu är intresserad av att ta sig an ett större ansvar med mer kommersiellt fokus. Vi tror också att du har en fallenhet för att skapa starka kundrelationer tack vare djup teknisk kompetens och förmågan att agera rådgivande gentemot kunder.
Vidare ser vi gärna att du har:
Minst 5 års relevant erfarenhet från bearbetande industri.
Dokumenterad erfarenhet av skärande bearbetning, exempelvis:
• CNC‐bearbetning.
• Svarvning, fräsning eller fleroperationsbearbetning.
• Praktisk erfarenhet från maskinnära roller, såsom CNC-operatör, produktionstekniker eller beredare.
God förståelse för hela bearbetningskedjan – från ritning till färdig detalj.
God IT‐vana och erfarenhet av CAD/CAM‐system.
God vana av att använda:
• Microsoft Office.Publiceringsdatum2026-06-05Övrig information
B‐körkort är ett krav då rollen innebär frekventa kundbesök och dagliga resor.
Flytande svenska i tal och skrift.
Goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
För att lyckas i rollen tror vi också att du:
Har förmågan att arbeta i ett tätt sammansvetsat team, både lokalt och internationellt.
Är van vid att samarbeta tvärfunktionellt och nyttja andras specialistkompetens.
Är lyhörd, flexibel och handlingskraftig, med förmåga att anpassa sig efter kund och situation.
Har stark social och kommunikativ kompetens.
Om Ceratizit Scandinavia AB
Ceratizit ingår i Plansee Group och är en globalt ledande aktör inom skärande verktyg och hårdmateriallösningar baserade på cementerad hårdmetall. Bolaget erbjuder både standardprodukter och kundanpassade lösningar för tillverkningsindustrin världen över. Med full kontroll över hela värdekedjan – från råmaterial till färdig produkt, samt verksamhet i ett stort antal länder, kombinerar Ceratizit global teknisk styrka med stark lokal närvaro och kundnära applikationsstöd.
Ansökan
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Skövde med omnejd.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
I denna rekrytering samarbetar Ceratizit med Lernia Professionals. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Alicia Mattsson. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7853073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
Storgatan 20 (visa karta
)
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9949167