Pizza Bagare
2025-09-27
Bella Roma i Roma Kloster söker nu en pizzabagare för heltidsanställning.
Vi söker dig som har erfarenhet av att baka pizza och kan arbeta självständigt såväl som i team. Du är noggrann, stresstålig och har ett gott bemötande mot både kollegor och gäster.

Dina arbetsuppgifter
Förberedelse och tillagning av pizzor.
Hålla rent och snyggt i köket o.s.v.
Samarbete med övrig personal för att säkerställa god service.
Kassa arbete kan förekomma.

Kvalifikationer
Erfarenhet av pizzabakning är ett krav.
Du bör kunna kommunicera på svenska men ej krav.
Om anställningen:
Anställningsform: Tillsvidare med provanställning, eller säsongsanställning enligt överenskommelse.
Omfattning: 100% eller timanställning.
Lön: Efter överenskommelse.
Boende: Kan ordnas vid behov.
Så ansöker du:
Skicka din ansökan med CV till: Bella.roma.gotland@gmail.com
Urval sker löpande, så skicka din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-27
E-post: Bella.roma.gotland@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

K.A.I Roma AB
(org.nr 559265-6945), https://bellaroma.se/meny
Visbyvägen 35B
)
622 54 ROMAKLOSTER

Arbetsplats
Bella Roma

Jobbnummer
9529686