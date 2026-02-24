Pilbäckskolan söker nu lärare i fritidshem
2026-02-24
Ingen arbetsdag är den andra lik hos oss på Växjö kommun. Ibland tar vi hand om de små sakerna och ibland om de riktigt stora. Oavsett vilket innebär det en arbetsdag som betyder något på riktigt. Vi är drygt 7 000 medarbetare som tillsammans jobbar för att skapa en bra dag, varje dag.
Hos oss får du möjlighet att göra skillnad och samtidigt växa och utvecklas. Här finns en stor bredd av yrken och karriärmöjligheter, gemensamt för dem alla är att de bygger och skapar vårt framtida Växjö. Vill du dela vår arbetsdag?
Arbetsuppgifter
Pilbäckskolan är en tvåparallellig F-6 skola med ca 350 elever belägen på Hov i Växjö. På skolan finns tre arbetslag (F-3, 4-6 samt fritids) samt årskursteam för respektive årskurs. På F-3 har vi flerlärarskap och på mellanstadiet har vi förutom klasslärare resurslärare. På skolan finns även tre speciallärare och en specialpedagog. På Pilbäckskolan är det kollegiala arbetet, gemenskapen och teamkänslan den starkaste motorn och vår utgångspunkt tar vi i vårt värdegrundsarbete. Tillsammans kan vi driva det bästa kvalitets- och utvecklingsarbetet och därigenom också uppnå de bästa resultaten!
På Pilbäckskolan har vi idag tre fritidsavdelningar. Tillsammans med dina kollegor kommer du att ansvara för att skapa goda förutsättningar för en god fritidsverksamhet och att säkerställa att undervisningen på fritids håller en hög nivå. Ni planerar, genomför och utvärderar tillsammans utifrån de nationella styrdokumenten och skolans egna mål.
Du arbetar med ett heldagsperspektiv där skola, och fritids tillsammans ansvarar för våra elevers trygghet, trivsel och måluppfyllelse. Vi har en väl fungerande rastverksamhet som planeras och genomförs av våra lärare i fritidshem/ fritidspedagoger. Att stimulera eleverna att utvecklas efter sin egen förmåga och att träna på det sociala samspelet är viktiga moment i undervisningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
* Du har en medveten tanke kring din roll som pedagog och har ett positivt förhållningssätt till din omgivning.
* Du är tydlig, strukturerad och konsekvent, har god samarbetsförmåga och kan arbeta både i team och självständigt.
* Du har en god förmåga att bygga tillitsfulla relationer med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Genom glädje och engagemang inspirerar du dina kollegor och elever!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av till exempel ålder, kön och etnicitet.
Som tillsvidareanställd blir du som regel krigsplacerad i vår organisation.
Det kan bli aktuellt med löpande intervjuer så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan sker enbart via Offentliga jobbs rekryteringsverktyg (www.offentligajobb.se).
Medtag utbildningsbevis och eventuell yrkeslegitimation vid intervju. För att bli aktuell för anställning behöver du visa två utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du ska använda dels det som heter Arbete inom skola eller förskola (442.5) samt Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret (442.3).
För interna kandidater kan det bli aktuellt med annat tillträdesdatum. För mer information se Beslut gällande tidpunkt för byte av enhet vid rekrytering av intern kandidat inom utbildningsförvaltningen på intranätet.
Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
