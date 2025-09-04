Pigg och glad 3 åring söker assistenter

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Knivsta
2025-09-04


Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker personliga assistenter till en kund på 3 år vid Knivsta. Kunden bor med båda föräldrarna i trivsamma omgivningar vid Knivsta. Kunden behöver övervakning när hen sover men är pigg, glad och sprallig när hen är vaken. Du behöver vara lugn och trygg i dig själv samt vara lyhörd och kunna känna av situationer. Kunden har dygnet runt assistans.

Vi söker en vikarie för natten.

• Du behöver behärska det svenska språket i tal och skrift
• Det är meriterande om du har erfarenhet av andningsmaskiner
• Du behöver ha erfarenhet som personlig assistent och gärna vara utbildat undersköterska

Ersättning
Månatlig löneutbetalning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Alma Assistans AB (org.nr 556791-9062)

Arbetsplats
Alma assistans AB

Kontakt
Kurt Oterhals
0724018652

Jobbnummer
9492947

