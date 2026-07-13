Personligt ombud med samordnaransvar
Mora Kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Mora
2026-07-13
, Orsa
, Rättvik
, Älvdalen
, Leksand
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, Orsa
, Älvdalen
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Vill du göra verklig skillnad för människor som lever med psykisk ohälsa?
Nu söker vi en medarbetare till en kombinerad tjänst som personligt ombud med samordnaransvar. Rollen innebär både arbete med egna ärenden och ett uppdrag att samordna och leda det dagliga arbetet i gruppen.
Personligt ombud i norra Dalarna är en samverkan mellan Mora, Orsa, Älvdalen, Rättvik, Leksand, Vansbro samt Malung-Sälens kommuner.
Ett personligt ombud arbetar för att stödja personer med psykisk ohälsa att få sina rättigheter tillgodosedda, och stärka sin självständighet och samordna kontakter med olika myndigheter. Du arbetar på uppdrag av klienten och bidrar till ökad egenmakt, trygghet och kontroll i vardagen och gör klient-, hem- och myndighetsbesök i Mora som i de samverkande kommunerna.
Verksamheten syftar också till att främja samverkan mellan myndigheter utifrån individens behov samt att skapa förutsättningar för bättre tillgång till vård, stöd och service med målet att personen ska kunna leva ett mer självständigt liv.
Exempel på arbetsuppgifter
Som personligt ombud med samordnaransvar kommer du leda och samordna verksamheten utöver arbetet som personligt ombud.
Samordnaransvaret innebär bland annat att planera, prioritera och fördela arbetet samt utgöra stöd till kollegor i ärenden och arbetsprocesser. Du ska aktivt bidra till att utveckla arbetssätt och rutiner, förbereda och informera ledningsgrupp och fungera som en länk mellan chef och arbetsgrupp.
Som personligt ombud ingår att tillsammans med klienten bedöma och kartlägga behov, samordna och planera insatser utifrån individens situation. Du bistår klienten i kontakter med och mellan olika myndigheter. I uppdraget ingår också att uppmärksamma brister i vård- och omsorgssystemet och bidra till förbättringar på lokal nivå, exempelvis genom att främja samverkan mellan olika aktörer. Publiceringsdatum2026-07-13Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning som socionom, beteendevetare eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant. Du har en dokumenterad erfarenhet av ledarskap eller har tidigare arbetat i en samordnande roll.
Du har god kunskap om samhällets stöd- och välfärdssystem och erfarenhet av arbete med personer som lever med psykisk ohälsa. Vidare krävs att du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, vilket gör att du kan kommunicera tydligt och professionellt i olika sammanhang, samt en erfarenhet av digitala arbetssätt, liksom förmågan att planera, strukturera och följa upp arbete mot tydliga mål.
Förmågor och färdigheter
Vi söker dig som är trygg och stabil och som har förmågan att skapa förtroende och goda relationer, där du med ett respektfullt bemötande leder arbetslaget och stödjer klienten till ett självständigt liv. Du är lugn, uppmärksam, tillmötesgående och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa och coacha andra.
Du anstränger dig för att leverera lösningar, har ett positivt förhållningssätt och har en förmåga att kunna prioritera och planera om ifall förutsättningarna ändras. Övrig information
Körkort B är ett krav för anställning då arbetet innebär resor i tjänsten.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: Mora kommun som arbetsgivare
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare Rekryteringslots
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: Personuppgiftshantering.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mora Kommun
(org.nr 212000-2213), https://www.morakommun.se/ledigajobb
Fredsgatan 16 (visa karta
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792 32 MORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Mora kommun Jobbnummer
10000508