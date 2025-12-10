Personliga assistenter
Basimfar, Mahshid / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
2025-12-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Basimfar, Mahshid i Malmö
Hej
vi söker för användare en personlig assistent till en kvinna med funktionsnedsättning. Vi är ett privat företag som följer Fremia kollektivavtal.
den här rollen innebär att du kommer att bistå henne med olika uppgifter i vardagen,under fritidsaktiviteter och i föreningslivet. Din arbetsplats kommer att vara där kunden befinner sig, vilken kan variera.
Där viktigt att påpeka att det här en deltidsanställd som innebär arbete under kvällar och helgdagar också.
om du är intresserad av denna tjänst,ser vi emot att höra mer om dina erfarenheter och färdigheter i personlig assistent uppdrag.
Tack för ditt intresse och vi ser fram emot att höra från dig snart.
Med vänlig hälsning,
Mahshid Basimfar
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: mahshid_basimfar@hotmail.com
Detta är ett deltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
Basimfar Mahshid
9638400