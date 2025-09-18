Personlig tränare Sölvesborg/Olofström
2025-09-18
, Bromölla
, Karlshamn
, Olofström
, Kristianstad
, Olofström
, Kristianstad
, Hässleholm
, Simrishamn
Provisionsanställd Personlig Tränare sökes
Vill du arbeta med träning, hälsa och människor - och samtidigt styra över din egen inkomst? Vi söker nu en driven och engagerad personlig tränare på provisionsbasis till vårt team!Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Som personlig tränare hos oss får du möjlighet att arbeta med motiverade kunder i en inspirerande miljö. Du ansvarar själv för att boka och genomföra träningspass, samt följa upp och utveckla dina klienters träningsmål. Tjänsten är provisionsbaserad, vilket innebär att du själv påverkar din inkomst utifrån ditt engagemang och antal genomförda PT-timmar.
Vi söker dig som:
Är utbildad personlig tränare (licens/certifiering krävs)
Har ett brinnande intresse för träning, hälsa och att hjälpa andra att nå sina mål
Är självgående, social och har lätt för att skapa nya kontakter
Trivs med att arbeta resultatinriktat och mot provision
Har god kommunikativ förmåga på svenska (engelska är meriterande)
Vi erbjuder:
En modern och välutrustad träningsanläggning
Flexibla arbetstider - du styr själv över din kalender
Stöttning och marknadsföring för att hitta nya kunder
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom yrket
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför just du passar som personlig tränare hos oss. Märk ansökan med "Personlig Tränare Provision Malmö Limhamn".
Ansök redan idag! Urval sker löpande.
Vi ser fram emot din ansökan
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: anna@echealthclub.se Arbetsgivare Energicenter Södra AB
(org.nr 559025-8389)
löparevägen 4a (visa karta
)
294 34 SÖLVESBORG Arbetsplats
Energicenter Sölvesborg Kontakt
Anna Rosentorp anna@echealthclub.se Jobbnummer
9516247