Personlig servicetekniker Landskrona
Bildeve AB / Maskinreparatörsjobb / Landskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Landskrona
2025-10-06
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bildeve AB i Landskrona
, Helsingborg
, Höganäs
eller i hela Sverige
Personlig Servicetekniker
Hos oss handlar det inte bara om bilar - det handlar om människor. Som Personlig Servicetekniker (PST) är du en viktig del av ett team där vi varje dag levererar kvalitet, omtanke och teknik i framkant - med hjärtat först.
Vi på Bildeve har en historia vi är stolta över. Företaget grundades 1920, och redan 1927 levererade vi vår första Volvo till en stolt ny ägare. Det gör oss inte bara till Sveriges, utan faktiskt världens äldsta Volvohandlare.
Med över 100 års erfarenhet i ryggen kombinerar vi tradition med innovation - och erbjuder dig tryggheten i ett starkt företag som ständigt ligger i framkant.
Därför ska du välja oss
Vi tror på dig - och vi ger dig förutsättningarna att lyckas.
Du får stort ansvar - och befogenheter som backar upp det.
Du jobbar i ett team om två tekniker där ni tillsammans tar ansvar för hela kundresan.
Du får arbeta i en organisation med stabil grund, tydliga värderingar och en framtidstro som smittar av sig.
Du har alltid support från erfarna kollegor, tekniska specialister och ett ledarskap som stöttar dig.
Du får jobba med Volvos senaste teknik, i en modern verkstad där vi ligger i teknisk framkant.
Vi är ett glatt och sammansvetsat gäng - vi ställer upp för varandra och har kul på jobbet.
Din roll i teamet
Som Personlig Servicetekniker är du både tekniker och kontaktperson - du ansvarar för hela kundupplevelsen, från inlämning till uppföljning efter färdig bil.
Du jobbar självständigt med service och reparationer.
Du har direktkontakt med kunden - därför är det viktigt att du kan tala, förstå och skriva svenska väl.
Du planerar din arbetsdag, fattar beslut och styr din arbetsprocess - med stöd av teamet.
Du arbetar nära både tekniken och människorna - det är det som gör rollen unik.
Vem vi tror att du är
Vi letar inte efter den mest erfarna - vi letar efter den mest engagerade.
Du har gärna fordonsteknisk utbildning eller ett stort intresse för fordon.
Du är noggrann, positiv och tycker det känns viktigt att göra ett bra jobb - på riktigt.
Du är trygg i att ta ansvar, men också ödmjuk nog att be om hjälp när det behövs.
Du tycker att människor är lika viktiga som maskiner - för det tycker vi också.
Vad du får hos oss
Vi vet att man måste må bra för att kunna göra ett bra jobb. Därför erbjuder vi:
Trygghet i en stark och väletablerad organisation
Generöst friskvårdsbidrag
Frukt, kaffe och gemenskap varje dag
Ett starkt team med stöd, utvecklingsmöjligheter och tydliga ramar
En arbetsplats där frihet under ansvar verkligen gäller
Tjänsten
Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Landskrona. Arbetstiden är förlagd till 07:00-16:00.
Vår värdegrund
Vi står för Omtanke, Hjärta och Kvalitet - och det gäller i allt vi gör: från kundmötet till hur vi tar hand om varandra som kollegor. Vi tror på att sätta människan i fokus - både framför och bakom ratten.
Vill du vara med och forma framtidens verkstad - hos världens äldsta Volvohandlare?
Skicka in din ansökan - vi ser fram emot att träffa dig! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bildeve AB
(org.nr 556083-8251) Arbetsplats
Bildeve Aktiebolag Jobbnummer
9542143