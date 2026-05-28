Personlig Servicetekniker
2026-05-28
Vill du arbeta i en modern verkstad där teknik, kvalitet och kundupplevelse står i centrum?
Vi söker nu en personlig servicetekniker som vill vara med och skapa service i toppklass tillsammans med vårt team i Karlshamn.
Om dig
Vi söker dig som drivs av att ge professionell service och som trivs i en roll där teknik och kundkontakt går hand i hand. Du har ett naturligt engagemang i mötet med människor och förstår värdet av att skapa förtroende, trygghet och långsiktiga kundrelationer.
Du är ansvarstagande, lösningsorienterad och har ett öga för detaljer. Samtidigt uppskattar du struktur, ordning och att leverera arbete med hög kvalitet inom givna tidsramar. Vi tror att du trivs i en miljö där samarbete, utveckling och omtanke om både kunder och kollegor är en självklar del av vardagen.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet av service och kundbemötande
Har ett tekniskt intresse och tycker om praktiskt arbete
Är van att arbeta med digitala system och administration
Är kommunikativ och professionell i ditt bemötande
Har B-körkort
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet från fordonsbranschen eller tekniskt arbete är meriterande
Om rollen
Som personlig servicetekniker arbetar du nära kunden genom hela serviceprocessen - från första kontakt till färdig bil. Rollen kombinerar teknik, service och administration och passar dig som uppskattar variation och eget ansvar.
I vår verkstad arbetar vi enligt VPS och i team tillsammans med en kollega. Tillsammans ansvarar ni för planering och genomförande av det dagliga arbetet, där service, reparation och underhåll av personbilar är en central del.
Utöver det tekniska arbetet ingår även kunddialog, rådgivning, tidsbokning, fakturering och utlämning av bil. Du blir en viktig del i att säkerställa att varje kund får en professionell och trygg upplevelse präglad av kvalitet, tydlighet och omtanke.
Just nu genomgår vår anläggning i Karlshamn en totalrenovering enligt Volvos senaste VRE-standard (Volvo Retail Experience). Det innebär att du får arbeta i en helt moderniserad miljö skapad för framtidens verkstad - med fokus på funktion, trivsel och arbetsmiljö i absolut världsklass.
Hos oss får du arbeta i en framtidsorienterad verksamhet där utveckling, laganda och kundfokus står i centrum.
Omfattning och placeringsort
Tillsvidareanställning, vi tillämpar dock 6 månaders provanställning. Placeringsort är Karlshamn.
Att arbeta hos oss
Hos oss på Johan Ahlberg Bil AB får du en trygg anställning. Vi är anslutna till kollektivavtal med tillhörande försäkringar. Vi har förmåner så som friskvårdsbidrag, personalrabatter och möjligheter att skapa ett stort nätverk inom de fem orterna vi arbetar på. Vår bransch är föränderlig och här får du möjligheten att utvecklas tillsammans med oss. Inom Johan Ahlberg Bil AB arbetar vi aktivt med att öka mångfalden inom vår verksamhet. Vi vet att mångfald berikar och söker dig som kan komplettera vårt team med din kompetens, erfarenhet och personlighet.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
På Ahlberg Bil arbetar vi efter värdeorden Engagemang, Ansvarstagande och Omtanke. Dessa är genomgående i allt vi gör - i vår kontakt med kunder, hur vi agerar mot varandra och hur vi utför vårt arbete. Vi är mycket stolta över våra varumärken och sätter stort värde i att utföra service, reparationer, försäljning och övriga tjänster med högsta kvalitet. Vi hoppas att du vill vara med på vår resa att skapa Sveriges trivsammaste arbetsplats och även Sveriges nöjdaste kunder Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Johan Ahlberg Bil AB
(org.nr 556057-5598)
374 51 KARLSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Servicemarknadschef
Ola Sandqvist 0455-61 58 47 Jobbnummer
9932491