Personlig assistent- vid behov under sommaren
2026-04-20
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent hos oss arbetar du nära en person med funktionsnedsättning och stöttar hen i att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Det är ett arbete som är både varierat och personligt ingen dag är den andra lik.
Du kan till exempel
* Hjälpa till med vardagliga sysslor i hemmet
* Stötta vid personlig omvårdnad
* Följa med på aktiviteter, utflykter eller ärenden
* Vara ett socialt stöd och bidra till trygghet och struktur
* Hjälpa till att skapa en aktiv, rolig och innehållsrik vardag
Arbetet formas alltid efter individens behov, önskemål och livssituation. Det betyder att du får lära känna en person på djupet och blir en viktig del av deras vardag och välbefinnande.
Eftersom varje person har olika behov kan kraven och arbetsuppgifterna för tjänsten variera. Det kan handla om allt från specifika arbetsmoment till önskemål om personliga egenskaper, intressen eller språkkunskaper. Vi söker därför dig som är flexibel, lyhörd och öppen för att anpassa ditt arbetssätt efter den person du arbetar med.Kvalifikationer
Vi söker dig som
* Vill och kan jobba vid behov under sommaren
* Har B-körkort och tillgång till egen bil
* Har ett genuint intresse för människor och service
* Kan arbeta i ett hem där det finns pälsdjur
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder dig
* Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
* En trygg introduktion
* Varierande arbetstider (dag, kväll, helg)
* En arbetsplats där engagemang, ansvar och goda idéer uppskattas
* Här får du möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll
För att arbeta hemma hos vissa personer krävs att du är rökfri.
I Enköpings kommun tror vi på människor som vill bidra, växa och ta ansvar. Hos oss får du vara med och skapa en tryggare, mer inkluderande och mer meningsfull vardag för våra invånare.
Anställningsform: Sommarjobb / Feriearbete.
Varaktighet: 3-6 månader.
Eftersom personlig assistans handlar om personkemi och trygghet är det kunden som gör det slutliga valet av assistent.
Välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
För att säkerställa trygghet för våra kunder inom Vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter krävs att du uppvisar ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställning. Beställ gärna utdraget via Polismyndighetens webbplats i samband med att du skickar in din ansökan. Utdraget får vara högst sex månader gammalt och ska visas i oöppnat kuvert.
Om du sökt tjänst som innebär arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning ska du beställa detta utdrag: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care, vilket kräver inloggning med Freja eID+. Du behöver därför ha eller skaffa Freja eID+. Mer information ges vid eventuell intervju.
Ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan lämnas ut efter sekretessprövning. Information om hur Enköpings kommun hanterar personuppgifter samt hur du söker med skyddad identitet kan du läsa på vår hemsida: https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320213".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282)
745 80 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Linda Löfgren linda.lofgren@enkoping.se 0171 62 61 37
