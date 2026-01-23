Personlig assistent- Ljungskile
Inova Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uddevalla
2026-01-23
Inova assistans bedriver personlig assistans med stöd av personal med hög kompetens och en vilja att utveckla den enskildes rätt till självbestämmande.
Vår ambition är att skapa sammanhang och aktiviteter som främjar samhällsdeltagande och ökad förståelse mellan människor med olika levnadsförutsättningar..
Du har en uppgift som går ut på att hjälpa en funktionsvarierad medmänniska att leva ett så normalt liv som möjligt genom att vara brukarens förlängda arm.
Arbetet är variationsrikt då det är brukarens individuella behov som styr uppgifterna.
Vi söker nu en trygg och erfaren personlig assistent
Vill du ha ett arbete där du verkligen gör skillnad - på riktigt?
Vi söker nu dig som vill bli en viktig del i vardagen hos en ung tjej med särskilda behov. Du kommer ha en betydelsefull roll och bidra till både trygghet, struktur och livskvalitet.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi värnar om respekt, omtanke och ett varmt bemötande. Vi lägger stor vikt vid att du är mogen i din roll och trivs med att arbeta nära en annan människa.
Vi söker dig som:
Har ett empatiskt och positivt förhållningssätt
Är lugn, stabil och trygg som person
Har minst 5 års erfarenhet som personlig assistent
Har en livssituation som fungerar bra med arbete (ex. inga småbarnsår med mycket VAB)
Är villig att delta i vår interna utbildning
Kommunicerar tydligt och tar ansvar i ditt arbete
Är flexibel, pålitlig och gillar att samarbeta
Låter detta intressant? Skicka då din ansökan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ansokan@inovaassistans.se
Detta är ett deltidsjobb.
Inova Assistans AB (org.nr 556888-7987)
Inova Assistans AB Jobbnummer
9700480