Personlig Assistent vikariat

Vi söker för omgående tillsättning en personlig assistent för ett längre sjuk vikariat. Möjlighet till fortsatt anställning finns även efter vikariatet avslutats. Vår kund är en social herre i 80 års åldern som har en funktionsnedsättning efter en stroke. Halvsidigt rörelse nedsatt och har talet kvar. Normala arbetsuppgifter är dagligt stöd med mat och mediciner samt hygien, promenader och annan utevistelse när vädret tillåter. Arbetstider är schemalagda alla dagar i veckan och ca 12.30 - 21.30 På kunds önskan ser vi gärna kvinnliga sökanden 40+ men även yngre kan funka. Då arbetsplatsen är i Löttorp är körkort ett måste då bussförbindelserna är dåliga. Var noga att ange Löttorp i ämnes raden vid ansökan.