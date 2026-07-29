Personlig Assistent vikariat

BeOneTeam Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Borgholm
2026-07-29


Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Borgholm, Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos BeOneTeam Personlig Assistans AB i Borgholm, Mönsterås, Kalmar, Mörbylånga, Oskarshamn eller i hela Sverige

Vi söker för omgående tillsättning en personlig assistent för ett längre sjuk vikariat.
Möjlighet till fortsatt anställning finns även efter vikariatet avslutats.
Vår kund är en social herre i 80 års åldern som har en funktionsnedsättning efter en stroke.
Halvsidigt rörelse nedsatt och har talet kvar.
Normala arbetsuppgifter är dagligt stöd med mat och mediciner samt hygien, promenader och annan utevistelse när vädret tillåter.
Arbetstider är schemalagda alla dagar i veckan och ca 12.30 - 21.30
På kunds önskan ser vi gärna kvinnliga sökanden 40+ men även yngre kan funka.
Då arbetsplatsen är i Löttorp är körkort ett måste då bussförbindelserna är dåliga.
Var noga att ange Löttorp i ämnes raden vid ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28
E-post: ansokan@beoneteam.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
BeOneTeam Personlig Assistans AB (org.nr 556759-7421)
387 72  LÖTTORP

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
10015343

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