Personlig assistent vid behov i Trollhättan
2026-01-20
Om jobbet
AB OmsorgsCompagniet i Norden har funnits sedan 2003. Vi finns i dagsläget etablerade i Stockholm, Göteborg , Malmö, Örebro och Trollhättan. OmsorgsCompagniet i Norden består av personlig assistans, avlösning, ledsagning, LSS-boende och stödboende.
En glad och positiv tjej som gillar att vara aktiv och påhittig, söker en person som vill följa med i min vardag och bidra till att jag får ett så meningsfullt liv som möjligt!
Vi söker flera personliga assistenter till vår kund i Trollhättan. Du kommer att hjälpa kunden i vardagen med olika aktiviteter samt det dagliga grundläggande momenten. Kunden gör regelbundna besök på badhus där du som assistent förväntas delta i momenten.
Körkort B samt kunskaper inom låg affektivt bemötande är ett krav för denna tjänst. Du som person behöver vara duktig på att kommunicera, kunna arbeta med tecken som stöd, LAB, KBT, Timbal kost, dokumentera och följa genomförandeplan. Det är meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete inom vård och omsorg, har erfarenhet från LSS av NPF-diagnoser.
Tjänsten är vid behov och timmarna kan variera. För rätt person kan det finnas möjlighet till fasta tider.
För att du ska kunna ge den bästa assistansen till vår kund så tror vi att du brinner för att hjälpa andra, gör ditt yttersta för att kunden ska få den hjälp den behöver i vardagen.
Vi tror även att du är:
• Noggrann
• Tålmodig
• Initiativtagare
• Lyhörd
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder och personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt.
